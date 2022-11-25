Защита назвала незаконным решение о проведении токсикологической экспертизы Саакашвили

25 ноября 2022, 01:52

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили отказался от проведения токсикологической экспертизы. Саакашвили готов пройти экспертизу в любое время при наличии правовых оснований, одним из которых может быть производство по его освобождению от наказания, заявил его адвокат Шалва Хачапуридзе. Проведение экспертизы стало ответной реакцией на заявления о возможности отравления бывшего главы государства, пояснил заместитель министра юстиции Бека Джамашвили.

Как писал "Кавказский узел", Михаил Саакашвили был отравлен после ареста в Грузии, предположил 19 ноября адвокат политика Валерий Гелбахиани, сославшись на экспертизу иностранных врачей. Он потребовал выяснить, когда отравляющие вещества оказались в организме Саакашвили – во время пребывания в тюрьме или после перевода в клинику "Вивамед". Мать бывшего президента после ознакомления с экспертизой призвала срочно освободить его. 20 ноября Пенитенциарная служба заявила, что предположение защиты об отравлении Саакашвили после ареста необоснованно и не подкреплено фактами. Минюст Грузии сообщил о подготовке токсикологической экспертизы Саакашвили в Национальном центре имени Самхараули.

Защита Михаила Саакашвили неоднократно заявляла об угрожающем состоянии его здоровья: из-за ареста он уже проводил 50-дневную голодовку, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии". Адвокаты требовали допустить к Саакашвили иностранных врачей, чтобы на основании их заключений требовать для него отсрочки наказания или перевода на лечение за границу. В начале октября американский врач, обследовавший Саакашвили, пришел к выводу, что многие проблемы с его здоровьем разрешимы.

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили 24 ноября отказался от проведения токсикологической экспертизы, которую намеревались провести эксперты Национального бюро судебно-медицинской экспертизы имени Самхараули . Мотивом для отказа послужило отсутствие правовых оснований для ее проведения, сказал его адвокат Шалва Хачапуридзе корреспонденту "Кавказского узла".

"Мы объяснили экспертам, что они не представили правовое основание для проведения экспертизы. Они это поняли и указали это в протоколе. Михаил Саакашвили готов пройти обследование в любое время при правовом основании", - пояснил адвокат

Хачапуридзе подчеркнул, что законодательство оговаривает проведение такой экспертизы в двух случаях – если возбуждено уголовное дело по факту, например, отравления Саакашвили или же начато производство по его освобождению от наказания. Однако мотивом для проведения токсикологической экспертизы навали мониторинг Пенитенциарной службы, чего закон не предусматривает, добавил он.

Заместитель министра юстиции Грузии Бека Джамашвили заявил, что Минюст отреагировал на информацию о возможном отравлении Саакашвили и принял решение о проведении токсикологической экспертизы, хотя сам Саакашвили опроверг подозрения в отправлении.

По его словам, позиция Минюста заключается в необходимости предоставления соответствующего лечения заключенному, в связи с чем Саакашвили находится в клинике. "При необходимости дополнительного лечения – он его пройдет. По закону Грузии, человек, отбывающий наказание, должен его отбыть на территории Грузии. Если состояние здоровья, подразумевает отсрочку наказания для проведения лечения, то это решение принимает суд", - перевел его слова в эфире телекомпании "Мтавари архи" корреспондент "Кавказского узла".

Вопрос заключения Михаила Саакашвили – "очень важный для репутации и достоинства страны", сказала президент Грузии Саломе Зурабишвили. Решение об отсрочке исполнения наказания должен принимать суд на основании заключения медицинской экспертизы. Однако Зурабишвили подчеркнула, что у нее до сих пор нет информации о здоровье третьего президента Грузии."Я не эксперт, чтобы делать такое заключение - его должны сделать другие люди, которым поручено. Если заключение будет, то его должны представить суду и суд должен сделать достойное заключение. Это продемонстрирует независимость суда", - заявила она в эфире "Мтавари архи".

Михаил Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и 1 октября того же года был арестован, так как ранее был заочно приговорен на родине к лишению свободы по двум уголовным делам. Материалы о событиях, связанных с этим, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили под судом".

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