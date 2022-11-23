Слушания о строительстве мусорного полигона в Ерзовке ознаменовались несколькими скандалами

23 ноября 2022, 04:51

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жители волгоградского поселка Ерзовка пожаловались, что не смогли попасть в зал, где проходили публичные слушания по вопросу строительства мусорного полигона, так как на них привезли бюджетников из соседнего рабочего поселка Городище. Глава Городищенского района Сергей Будников сообщил, что слушаниям пытались помешать агрессивно настроенные люди. Перед слушаниями был избит оператор местного информационного агентства.

Как писал "Кавказский узел", о планах властей построить мусорный полигон близ поселка Ерзовка волгоградские активисты заявляют уже более пяти лет. В октябре 2017 года активист Алексей Ульянов выходил с пикетом к зданию администрации Городищенского района, обвиняя чиновников в сокрытии этих намерений от общественности. 3 ноября жители Ерзовки заявили, что чиновники не явились на анонсированные общественные слушания по вопросу строительства мусорного полигона. После срыва слушаний на 22 ноября были назначены новые.

22 ноября в Ерзовке состоялись публичные слушания по вопросу внесения изменений в генплан, однако они сопровождались очередным скандалом, сообщил в Telegram-канале глава Городищенского района Сергей Будников.

"К сожалению, слушаниям и жителям, присутствовавшим на них, помешала группа агрессивно настроенных людей, которые лишили участников возможности высказаться, выслушать мнения за и против", - написал он.

Однако, по словам Будникова, "сорвать дискуссию не удалось". "Публичные слушания состоялись и по их результатам будут учтены мнения всех жителей, в том числе в письменном виде от тех, кому не дали возможности высказаться", - отметил он.

Ранее глава района сообщил, что голосование на публичных слушаниях не было запланировано. "Публичные слушания по вопросу внесения изменений в Генеральный план нужны для того, чтобы впоследствии провести необходимую геологоразведку и проектирование этого современного комплекса. По окончании проектирования, понимая конкретные параметры планируемого предприятия, мы организуем широкое обсуждение с жителями, в том числе и в рамках публичных слушаний, по итогам которых будет приниматься решение о строительстве", - написал он.

Глава района также сообщил, что в ходе конфликта с "группой агрессивно настроенных людей" был избит видеооператор информационного агентства "Высота 102" Алексей Костяков.

Избиение оператора подтвердил журналист издания Антон Ольховатский. По его словам, перед началом слушаний к оператору со спины подбежал мужчина в синей куртке и ударил его в голову. "Все произошло в тот момент, когда мы подъехали к зданию школы и поднялись на крыльцо, чтобы войти внутрь. На входе в тот момент толпились люди. Нас стали хватать за руки с криками "Кто вы есть?" и "Что вам здесь надо?" Люди были очень агрессивно настроены", - приводит его слова "Высота 102".

При этом, отметил Ольховатский, силовики не пытались помешать нападающим. Оператор был госпитализирован.

Жители Ерзовки, в свою очередь, сообщили, что на слушания привезли бюджетников из Городища. "У нас есть общепоселковый чат. И вот днем кто-то из соседей прислал в него сообщения, что к школе подвезли автобус с жителями Городища - всевозможными бюджетниками, вроде учителей музыкальной школы и муниципальных предприятий. Мы все побросали свои дела и бросились скорее регистрироваться", - приводит слова жительницы Ерзовки Ольги V1.ru.

По ее словам, около школы собрались десятки человек, но внутрь их не пускали, объясняя тем, что "идет регистрация". Ольга увидела через окно школы, что в зале находится человек 40, но никакая регистрация не проводится.

Когда наконец ерзовчанам удалось попасть в здание, Ольга спросила у находящихся там людей, зачем они приехали. Они признались, что это было сделано принудительно. Спустя некоторые время часть приезжих ушла. "Все равно выступила всего пара жителей. Но в их числе девушка-юрист, очень грамотная. Со ссылками на всевозможные положения различных кодексов и так далее объяснила, почему строительство полигона просто незаконно. Ну и слушания как-то оперативно свернули после этого", - сообщила женщина.

Местные жители сообщили, что протокола общественных слушаний так и не увидели, но у них есть пять дней, чтобы письменно представить в администрацию возражения.

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