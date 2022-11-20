Назначены повторные слушания о строительстве мусорного полигона в Ерзовке

20 ноября 2022, 04:54

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После срыва первых публичных слушаний по вопросу строительства в волгоградском поселке Ерзовка мусорного полигона на 22 ноября назначены новые.

Как писал "Кавказский узел", о планах властей построить мусорный полигон близ поселка Ерзовка волгоградские активисты заявляют уже более пяти лет. В октябре 2017 года активист Алексей Ульянов выходил с пикетом к зданию администрации Городищенского района, обвиняя чиновников в сокрытии этих намерений от общественности. 3 ноября жители Ерзовки заявили, что чиновники не явились на анонсированные общественные слушания по вопросу строительства мусорного полигона.

Еще одни публичные слушания по строительству полигона и мусороперерабатывающего завода назначены в поселке Ерзовка Городищенского района, пишет 18 ноября "Высота 102".

После отмененных публичных слушаний в начале ноября администрация Ерзовки назначила согласительную комиссию, которая должна была рассмотреть спорные вопросы, касающиеся размещения мусорного полигона.

Публичные слушания запланированы на 22 ноября. В оповещении о начале публичных слушаний, опубликованном на сайте поселка, указывается, что среди прочего обсуждению подлежит "изменение функциональной зоны сельскохозяйственных угодий земельного участка <...>, расположенного в 2,2 км к юго-западу от р.п. Ерзовка на функциональную зону складирования и захоронения отходов".

Население поселка Ерзовка в 2020 году насчитывало 6 тысяч 416 человек, сообщается на сайте Ерзовского городского поселения. В 2017 году местные жители жаловались на отсутствие в поселке качественной воды, заявляя, что 800 человек лишены водоснабжения вовсе.

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