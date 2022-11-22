Прокурор предложил приговорить Али Алиева к четырем годам лишения свободы

22 ноября 2022, 12:41

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Гособвинитель предложил приговорить председателя азербайджанской «Партии граждан и развития» Али Алиева к четырем годам лишения свободы. Он отвергает обвинение и считает его политически мотивированным. Защита намерена просить суд оправдать Алиева.

Как писал "Кавказский узел", 13 января суд приговорил председателя "Партии граждан и развития" Али Алиева к пяти месяцам заключения, признав его виновным в клевете на пограничника Эмиля Джафарова. 15 апреля суд принял аналогичное решение по жалобе пограничника Рамина Адилова. Затем бывший функционер правящей партии "Ени Азербайджан" Рамиз Геюшев подал иск к Алиеву, обвинив его в оскорблении. Алиев 7 июня объявил голодовку в знак протеста против третьего обвинения. 23 июня Ясамальский суд огласил Алиеву приговор по жалобе Геюшева и увеличил срок наказания по трем делам до года лишения свободы. 28 октября в Сабунчинском районном суде Баку состоялось подготовительное заседание по четвертому уголовному делу против Алиева. Он обвиняется по статье 127.2.3 (умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью, общеопасным способом или из хулиганских побуждений) Уголовного кодекса. В частности, ему вменяют избиение сокамерника.

"Партия граждан и развития" была учреждена 28 мая 2006 года частью членов "Партии национальной независимости Азербайджана", покинувших ее в результате раскола, произошедшего после парламентских выборов 2005 года. С тех пор ПГР возглавляет Али Алиев. Он является кандидатом биологических наук, преподавателем Азербайджанского медицинского университета. Алиев был выдвинут кандидатом на президентских выборах 2013 года, но ЦИК не зарегистрировала его кандидатуру. Правозащитники признали Алиева политзаключенным.

На процессе по делу Алиева гособвинитель попросил назначить ему наказание в виде лишения свободы на четыре года лишения свободы, сообщила сегодня корреспонденту «Кавказского узла» зампред ПГР Дильгюша Гюлюмджан. При этом прокурор предложил объединить наказание по новому делу сроком 3 года 11 месяцев с неотбытой частью наказания по предыдущим уголовным делам.

Отметим, что по вмененной Алиеву статье ст. 127.2. предусматривается наказание в виде ограничения свободы на срок от одного до трех лет либо лишения свободы на срок от одного до пяти лет. Сам Алиев отвергает предъявленные ему обвинения.

По версии следствия, Алиев избил сокамерника Назарова в связи с тем, тот отказался убирать камеру и мыть посуду.

«Однако в ходе судебного следствия Али Алиев ходатайствовал представить список продуктов, которые ему поступали из дома. Ежемесячно ему приносили продуктов на 250-300 манатов (150-180 долларов) он и делился едой с тремя сокамерниками, которых использовали против него в качестве «потерпевшего» и лжесвидетелей. Алиев сказал, что если ему в месяц поступали продукты на 1000 манатов (600 долларов), то он мог бы нанимать уборщика и мойщика посуды. В СИЗО были лица, готовые за 5 манатов в неделю убирать в камере и 2-5 манатов день мыть посуду», - рассказала зампред партии Гюлюмджан.

По ее словам, Али Алиев рассказал в суде что именно произошло в СИЗО.

«23 августа с утра Назаров был выведен на погрузочные работы. Вернулся он с полными пакетами продуктов, это удивило Алиева. Назаров был нервно возбужден. Он обвинялся в мошенничестве. Будучи водителем в ГАИ, Назаров обманным путем взял деньги у 149 человек, обещая устроить их на работу в эту службу. Но следствие доказало только получение денег у девяти человек. Так, в этот день Назаров пришел и сказал, что теперь собрали доказательств и в отношении получения денег им у остальных жалобщиков. Назаров вытащил из пакета пустую стеклянную банку и дважды ударил себе по голове. Но бил он слабо, тара не разбилась. Потом он разбил банку, бросив ее в стену камеры. Взяв осколки стекла, Назаров пошел в туалет и Али Алиеву показалось, что он может порезать себе вену. Поэтому он вышел в коридор, чтобы позвать на помощь. Но там уже находилось начальство. Назаров вышел из туалета, поцарапав себе стеклом лоб и сказал, что это сделал Али Алиев. После этого на Алиева стали оказывать давление, чтобы он «признался» в этом. Когда же Алиев отказался, его заключили в карцер на три дня и почти 10 дней не давали телефонных разговоров и свиданий с родными, не пропускали к нему адвоката. Али Алиев считает это уголовное дело, как и предыдущие, политическими. Его хотя изолировать, чтобы заглушить его критикующий голос», - продолжила Гюлюмджан.

По ее словам, после выступления прокурора на процессе был объявлен перерыв, ожидается заключительные выступления адвокатов и Али Алиева.

«Конечно, защита не согласна с позицией обвинения. В заключительном выступлении мы изложим позицию защиты о не состоятельности обвинения», - сказала адвокат Алиева Шахла Гумбатова корреспонденту «Кавказского узла».

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". Кроме того, в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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