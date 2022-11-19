Защита озвучила версию об отравлении Саакашвили после ареста

19 ноября 2022, 16:48

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Михаил Саакашвили был отравлен после ареста в Грузии, предположил адвокат политика, сославшись на экспертизу иностранных врачей, и потребовал расследовать эту версию. Мать бывшего президента после ознакомления с экспертизой призвала срочно освободить его.

Как писал "Кавказский узел", 10 ноября духовник бывшего президента Грузии сообщил, что Михаил Саакашвили за время заключения потерял больше половины веса и не встает с постели. Родственники и адвокаты ждут заключения медицинской экспертизы, чтобы требовать в суде отсрочки наказания и перевода Михаила Саакашвили в зарубежную клинику, заявила мать политика Гиули Аласания.

Защита Михаила Саакашвили неоднократно заявляла об угрожающем состоянии его здоровья: из-за ареста он уже проводил 50-дневную голодовку, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии". Адвокаты требовали допустить к Саакашвили иностранных врачей, чтобы на основании их заключений требовать для него отсрочки наказания или перевода на лечение за границу. В начале октября американский врач, обследовавший Саакашвили, пришел к выводу, что многие проблемы с его здоровьем разрешимы.

Из данных медицинской экспертизы, проведенной иностранными специалистами, можно сделать вывод, что Михаил Саакашвили был отравлен, заявил адвокат политика Валерий Гелбахиани после ознакомления с результатами экспертизы.

"Эксперты отмечают, что элементы, обнаруженные в организме Михаила Саакашвили в результате исследования биопсии (метод исследования тканей организма. – Прим. "Кавказского узла"), являются отравляющими. Это дает основание говорить, что он отравлен. В противном случае никакая болезнь не развивалась бы так", - сказал Гелбахиани в эфире телеканала "Пирвели", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Защита считает необходимым расследовать эту версию и выяснить, когда эти вещества оказались в организме Саакашвили – во время пребывания в тюрьме или после перевода в клинику "Вивамед", указал адвокат. "Это должно быть определено в ходе расследования. Если срок [отравления] совпадает со сроком его пребывания в «Вивамед», то, естественно, клиника будет нести ответственность. Или то учреждение, куда он был помещен ранее", - сказал Валерий Гелбахиани.

Защита намерена требовать расследования как у грузинских властей, так и у иностранных государств, подчеркнул он.

Мать Саакашвили Гиули Аласания, которая также ознакомилась с медицинским заключением, потребовала немедленно освободить ее сына. "Эти показатели дают основания для немедленного выхода на свободу", - сказала в эфире "Пирвели" Аласания, слова которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Валерий Гелбахиани добавил, что в заключении иностранной экспертизы указан список обнаруженных в организме Саакашвили ядовитых веществ, и пообещал обнародовать подробности через несколько дней, сообщает сегодня "Новости-Грузия".

Напомним, Михаил Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и 1 октября того же года был арестован, так как ранее был заочно приговорен на родине к лишению свободы по двум уголовным делам.

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