Сторонники Аветисяна сменили место проведения бессрочного пикета в Ереване

19 ноября 2022, 13:13

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В связи с выходным днем в Минюсте Армении активисты, проводящие бессрочный пикет в поддержку Варужана Аветисяна, переместились на многолюдный проспект. Они начали сбор подписей прохожих под требованием поместить Аветисяна в гражданскую клинику.

Как писал "Кавказский узел", 18 ноября полицейские не позволили членам молодежного крыла Национально-демократического полюса (НДП) проводить сидячий пикет у входа в здание Минюста, в котором находятся и другие министерства. Они пояснили, что там проводятся официальные встречи. После переговоров с полицейскими активисты начали бессрочный пикет в поддержку Варужана Аветисяна неподалеку от министерства.

17 ноября политическое движение "Национально-демократический полюс" (структура, в которую входит и всеармянское движение "Сасна Црер") призвало правозащитников, общественные организации и политические партии Армении поддержать требование о переводе Варужана Аветисяна в гражданскую клинику. Состояние здоровья Аветисяна несовместимо с тюремным заключением, его жизнь в опасности, пояснили активисты. Молодежное крыло движения решило начать 18 ноября бессрочный сидячий пикет в поддержку Аветисяна перед зданием Минюста.

Сегодня члены молодежного крыла НДП возобновили пикет с требованием перевести Варужана Аветисяна из УИУ "Нубарашен" в гражданскую больницу. Ночью активисты не оставались у здания Минюста и продолжили акцию с 11 часов по местному времени (10 мск), сообщила корреспонденту "Кавказского узла" участница пикета Змрухт Акопян.

Участники акции изменили место проведения пикета в связи с выходными, пояснила Акопян. "В субботу и воскресенье в Минюсте никого нет, поэтому решили перейти на Северный проспект, где многолюдно, чтобы много людей узнали о том, что происходит", - отметила она.

Сейчас в пикете приняли участие около 25 человек. По словам Акопян, участников пикета в течение дня сменят другие сторонники Аветисяна.

Участники акции держат в руках плакаты с фотографией Варужана Аветисяна и надписями "Свободу Варужану Аветисяну!", "Варужан Аветисян - наш иммунитет", "Требуем немедленного освобождения политзаключенного Варужана Аветисяна" и другими.

Также активисты начали сбор подписей с требованием перевести Аветисяна в гражданскую больницу. Они призывают прохожих подписать требование и присоединиться к их пикету, передал корреспондент "Кавказского узла", побывавший на месте акции.

Напомним, Варужан Аветисян наряду с другими членами отряда "Сасна Црер" был осужден за захват здания патрульно-постовой службы полиции в 2016 году в Ереване. После "бархатной революции'' в 2018 году члены отряда, в том числе Аветисян, были освобождены из-под ареста, но 28 мая 2022 года их вновь заключили под стражу. 12 ноября правозащитники призвали срочно оказать Аветисяну медпомощь в связи с ухудшением состояния его здоровья, на следующий день с таким же требованием выступили участники акции в Ереване.

Вооруженный отряд "Сасна Црер", сформированный сторонниками движения "Учредительный парламент", с 17 по 31 июля 2016 года удерживал захваченное здание ППС. При захвате здания один человек был убит и еще шесть ранены, впоследствии один из раненых полицейских скончался в больнице. На "Кавказском узле" опубликована хроника тех событий.

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