Полиция запретила проводить акцию в поддержку Аветисяна у здания Минюста Армении

18 ноября 2022, 13:14

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Силовики пригрозили задержать участников акции у входа в здание Минюста Армении, и после переговоров с полицейскими активисты начали бессрочный пикет в поддержку Варужана Аветисяна неподалеку от министерства.

Как писал "Кавказский узел", 17 ноября политическое движение "Национально-демократический полюс" (структура, которая включает в себя, в частности, всеармянское движение "Сасна Црер") призвало правозащитников, общественные организации и политические партии Армении поддержать требование о переводе Варужана Аветисяна в гражданскую клинику. Состояние здоровья Аветисяна несовместимо с тюремным заключением, его жизнь находится в опасности, пояснили активисты. Молодежное крыло движения решило начать 18 ноября бессрочный сидячий пикет перед зданием Минюста в поддержку Аветисяна.

Варужан Аветисян наряду с другими членами отряда "Сасна Црер" был осужден за захват здания ППС в 2016 году в Ереване. После "бархатной революции'' в 2018 году члены отряда, в том числе Аветисян, были освобождены из-под ареста, но 28 мая 2022 года их вновь заключили под стражу. 12 ноября правозащитники призвали срочно оказать Аветисяну медпомощь в связи с ухудшением его состояния здоровья, на следующий день с таким же требованием выступили участники акции в Ереване.

Сотрудники полиции сегодня не позволили членам молодежного крыла Национально-демократического полюса (НДП) проводить сидячий пикет перед зданием Минюста. Силовики оцепили вход в здание, где, помимо Минюста, находятся и другие министерства, в том числе МИД Армении. На место прибыло множество полицейских, в том числе подразделение "Красных беретов", передал корреспондент "Кавказского узла", побывавший на месте событий.

Активисты принесли с собой плакаты с фотографией Варужана Аветисяна и надписями "Перевести Варужана Аветисяна в гражданскую больницу!", "Конвенция по правам человека".

Полиция призвала активистов проводить акцию "в другом месте, подальше от министерства", ссылаясь на то, что в эти дни в этом здании проводятся официальные встречи, обратила внимание участница акции Кристине Адамян. "Постоянно перед этим зданием разные политические силы проводят свои акции, никто им не препятствует. Это означает, что дело не в официальных встречах, а в Варужане Аветисяне", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла", предположив, что "для властей предпочтительнее, чтобы [Аветисян] оставался в тюрьме".

Другая участница акции Сона Мхитарян сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что состояние здоровья Варужана Аветисяна с каждым днем ухудшается, и его нужно срочно перевести в гражданскую больницу. По ее слова, несмотря на то, что полиция запрещает им "расположиться возле здания", они уже находятся на этом месте, и акция, таким образом, уже началась.

По ее словам, в один из выходных дней офис омбудсмена был закрыт, и активисты не смогли встретиться с защитником прав человека по вопросу Варужана Аветисяна. "Выходит, права человека в Армении в выходные дни не защищаются. Сейчас я не удивляюсь, что какие-то там встречи виновников важнее жизни гражданина Армении", - отметила Сона Мхитарян, добавив, что активисты не собираются отказываться от идеи проведения пикета.

После переговоров с силовиками активисты переместились на противоположный зданию Минюста тротуар. Активисты сделали это, чтобы не срывать пикет, пояснила корреспонденту "Кавказского узла" участница акции Асмик Арутюнян. "Полиция нас предупредила, что в случае неподчинения их приказу, они нас подвергнут приводу. Мы дождемся тут завершения встречи в МИД и Минюсте, затем переведем пикет к зданию министерства", - отметила Арутюнян.

По ее словам, в акции принимают участие 10 человек, время от времени их будут заменять другие. "Сидячая забастовка бессрочная, мы до тех пор будем протестовать, пока не достигнем своей цели", - сказала она.

Напомним, вооруженный отряд "Сасна Црер", сформированный сторонниками движения "Учредительный парламент", с 17 по 31 июля 2016 года удерживал захваченное здание патрульно-постовой службы полиции в Ереване. При захвате здания один человек был убит и еще шесть ранены, впоследствии один из раненых полицейских скончался в больнице. На "Кавказском узле" опубликована хроника тех событий.

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