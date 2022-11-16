Отменены приговоры силовикам по делу об избиении инвалида Манченко

16 ноября 2022, 16:28

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Краснодарский краевой суд удовлетворил апелляцию полицейских, приговоренных к условным срокам за избиение инвалида Евгения Манченко, и отменил приговор. Представители потерпевших и прокуратура требовали оставить приговор в силе.

Как писал "Кавказский узел", в марте 2019 года двое полицейских избили жителя Краснодара Евгения Манченко, который поздним вечером пытался перелезть через забор во двор своего дома. По словам матери потерпевшего, ее 23-летний сын - инвалид с особенностями развития. Повреждения, полученные Евгением Манченко, были оценены судмедэкспертом как тяжкий вред здоровью. Дело против двух сотрудников патрульно-постовой службы было передано в суд в июне 2020 года. Мать Манченко заявила, что сотрудники ППС должны быть уволены. Суд в Краснодаре 15 июля приговорил Вячеслава Зябкина и Владимира Татаркова соответственно к четырем и трем годам условно по делу об избиении Евгения Манченко. Осужденные полицейские обжаловали приговор.

Евгений Манченко пытался перелезть через забор во двор своего дома, так как потерял ключи. В этот момент к нему подбежали полицейские, начали стаскивать его с забора и ударили дубинкой по ноге. Когда Евгений упал на землю, сотрудники продолжили его избивать, рассказала мать потерпевшего. Когда родители вышли из дома, услышав шум, молодой человек уже сидел в машине силовиков в наручниках. По словам матери, сотрудники настаивали на доставлении сына в отдел, но ей удалось уговорить их снять наручники с сына и вызвать скорую. После госпитализации врач диагностировал Евгению закрытый перелом ноги.

Краснодарский краевой суд отменил приговор полицейским Вячеславу Зябкину и Владимиру Татаркову по делу об избиении Евгения Манченко, по которому силовики были признаны виновными в превышении полномочий с применением насилия. Уголовное дело возвращено в прокуратуру, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Прокуратура, как и потерпевшие, настаивала на том, чтобы приговор был оставлен без изменения, заявил руководитель краснодарского филиала "Команды против пыток"** Сергей Романов. "Мы пока не знаем, по каким основаниям отменен приговор, так как не видели самого текста [решения]. Мы, представители потерпевших, и прокуратура настаивали на оставлении приговора без изменения", - приводятся его слова в публикации.

Романов добавил, что после того, как от суда будет получена мотивировочная часть решения, будет принято решение об обжаловании постановления Краснодарского краевого суда.

Апелляция по делу об избиении Манченко поступила в суд 4 октября, состоялись три заседания суда, последнее из которых - 11 ноября. По решению суда "обвинительный приговор отменен", следует из карточки дела на сайте Краснодарского краевого суда.

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* включено в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

** "Команда против пыток" (ранее "Комитет против пыток") создана юристами, ранее работавшими в "Комитете против пыток", который был внесён в реестр иностранных агентов.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.