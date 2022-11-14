"Эхо "Артдокфеста" в Ереване заинтересовало мигрантов из России

14 ноября 2022, 03:20

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Показы выездной сессии фестиваля документального кино «Эхо "Артдокфеста» в Ереване прошли при полном аншлаге, заявили организаторы мероприятия. Увиденные в эмиграции фильмы заставляют по-другому взглянуть на сегодняшнюю Россию, отметили опрошенные "Кавказским узлом" зрители.

Как писал "Кавказский узел", с 9 по 13 ноября в Ереване проходит выездная сессия фестиваля документального кино "Эхо "Артдокфеста". Она стала третьей выездной сессией "Артдокфеста" в странах СНГ, в ее программу вошли 10 документальных фильмов. Открыл фестиваль показ 100-минутного фильма Виталия Манского "Горбачев. Рай". Президент фестиваля Виталий Манский в интервью "Кавказскому узлу" рассказал о том, что уехать из России он решил из-за усиления цензуры и творческой несвободы.

Очные показы фестиваля документального кино "Артдокфест" были приостановлены в России после того, как 31 марта организатора фестиваля Виталия Манского облили краской у входа в кинотеатр "Октябрь". Документальные ленты, среди которых были три фильма о жителях Северного Кавказа, показали зрителям, купившим билеты на показы, в онлайн-режиме.

13 ноября в Ереване закрылась выездная сессия фестиваля документального кино «Эхо Артдокфеста», в программу которого вошли 10 документальных фильмов, передает корреспондент «Кавказского узла».

Посещаемость показов не просто оправдала, а превзошла все наши ожидания, заявила корреспонденту «Кавказского узла» продюсер выездной сессии фестиваля «Эхо Артдокфеста» в Ереване Марина Кулапина.

Она отметила, что на все показы был полный аншлаг, билеты раскупались задолго до показа. «Мы поставили акцент на открытии выездной сессии. В зале Дома Кино на 500 человек на продажу были выставлены 400 билетов. И их все достаточно быстро раскупили. Когда Виталий Манский приехал за сутки до показа, я смогла сказать волшебное слово «Sold out». Все продано. В кинозале центра NPAK 125 мест, из них только 20 были выделены гостям. Остальные все быстро раскупали. Быстрее всего раскупили билеты на картину «Школа соблазнения» и «Куда мы едем?». Причем все билеты стоили одинаково – 2000 драмов (около 30 долларов - прим. "Кавказского узла")», - рассказала продюсер выездной сессии.

Виталия Манского объявили в федеральный розыск, ранее против него возбудили уголовное дело о клевете после слов о том, что на организации Московского международного кинофестиваля (ММКФ) "воруется не меньше 85% бюджета". Уголовное дело возбуждено по заявлению режиссера Никиты Михалкова, который является президентом ММКФ, сообщил 6 сентября "Коммерсант".

Стало неожиданностью, что на фильмы, хоть и разные, но с политическим подтекстом был аншлаг, добавила Кулапина. «Основные зрители – это мигранты. В миграции людям не хватает диалога. С ними никто и до миграции не говорил. Они жили в пузыре, многое не знают. Это было видно по тому, как зрители оставались на дискуссии после показов. Задавали вопросы, искали ответы. В Доме Кино очередь для вопросов Манскому выстроилась на два микрофона. Это триггер, что людям не хватает диалога», - считает она.

По ее мнению, документальные фильмы, снятые до начала боевых действий на Украине, сейчас смотрятся по-другому. «У людей поменялось реальность в сознании», - подчеркнула продюсер, добавив, что некоторые "до сих пор абстрагируются: "уехали, но политика нас не интересует", но очень многие понимают, что они оказались в этой ситуации из-за событий на Украине.

Директор выездной сессии фестиваля «Эхо Артдокфеста» в Ереване Сергей Целиков отметил, что большой интерес зрителей вызвал фильм Виталия Манского «Горбачев. Рай».

«Не все смогли попасть на показ, мы организовали в воскресенье дополнительный показ. Это связано, прежде всего, с фигурой режиссера картина. Да и фигура самого Горбачева противоречивая. Еще одна лента, которая также вызвала интерес зрителя - фильм «Куда мы едем?». Аншлаг на всех показах. Есть даже показы, на которые чтобы попасть, зрители соглашаются сидеть на подушках на сцене», - рассказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Кинокритик, искусствовед Иван Цуркан посмотрел восемь из 10 фильмов. По его мнению, особое место занимает фильм «Начальник отряда».

«Все фильмы достойные, разные, но при этом складывающиеся в некий срез <...> России. Но фильм «Начальник отряда» поразил. Эта лента о реалиях российской колонии. Главный герой – начальник отряда, который постоянно вмешивается в съемочный процесс, указывает, как надо снимать. Он пытается реальность подогнать под идеальное состояние. Герой, который режиссирует фильм о себе», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Эта картина – параллель с современной Россией, это вечный и главный образ, который не меняется в России веками, добавил Цуркан. «Фильм про потемкинские деревни: фасад есть, а за ним пустота. И все стараются, чтобы фасад был красивый», - пояснил кинокритик.

Екатерина Ситникова также отметила для себя картину «Начальник отряда». «Это ироничный фильм. Картина показывает российскую реальность. Это театр абсурда, везде ширма. Это все есть в картине. С одной стороны очень грустно. Но когда живешь в этой действительности, это все становится смешно. Эта лента идеально иллюстрирует состояние России», - заявила она корреспонденту «Кавказского узла».

Екатерине Антипиной понравилась картина «Горбачев. Рай». По ее словам, эта картина позволила узнать человека, которого необоснованно обвиняют в развале СССР.

«Если бы не этот фильм, мы бы никогда не увидели, какой это был человек. К моему стыду, я практически ничего не знала о Горбачеве. Взрослые в доме всегда говорили, что он развалил страну. Я же не копалась в истории. После показа я весь вечер читала все, что можно о той эпохе», - призналась она корреспонденту «Кавказского узла».

Этот фильм важен для молодого поколения, родившегося после развала СССР, считает Антипина. «Но и для поколения моих родителей этот фильм не менее важен, чтобы они узнали правду. Только узнав правду, можно понять, что происходит сейчас в современной России и ее политике. Понять, почему все так случилось», - подчеркнула россиянка.

Историк-арабист, востоковед Григорий Жамгарян приехал из Санкт-Петербурга в Ереван в конце февраля. Это его первая поездка в Армению. По его словам, ему понравились все картины, представленные в программе выездной сессии фестиваля.

«Но две картины вызвали особые чувства и сильные эмоции. Это «Горбачев. Рай» и «Мальчик». Эмоциональный фон первой ленты связан с открытием, с Манским на сцене, противоречивым отношением армян к Горбачеву. Но это фильм о поиске свободы на фоне трагедии. Контекст, который вызывает ненависть армян. Но трагедии происходили не только в Армении. И не из-за кровожадности, а от поиска. Нельзя сказать, что это фильм комплиментарной. Он с претензией на объективность. Но если сравнить с фильмом «Свидетели Путина», мы видим попытку найти ответы: «Почему?», «А были ли шансы не иметь всего этого в 99-м году, или все было предопределено тогда [в 1990-е]?», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

В документальной ленте «Мальчик» зацепила тема обращение к Богу, добавил Жамгарян. «Если в фильме «Jumping-off place» прямо говорили о религии - мы видели иконы, церковь и солдат, то «Мальчик» обращался к философской теме поиска Бога. Фильм открывает сцена, где мальчишка 10 лет говорит, что он хочет увидеть Бога. Заканчивается фильм сценой, на которой двое мужчин ведут философско-бытовой разговоров простых людей, пытающихся найти Бога. Вопрос обращения к Богу, форма Бога, не потребительское отношение, а постижение через поиск Бога», - пояснил петербуржец.

Дмитрий Бабкин переехал в Ереван в начале октября. Он посмотрел все фильмы выездной сессии, за исключением ленты «Джой».

«От просмотра всех картин получил большое удовольствие. Но после просмотра ленты «Кунашир» вышел с такой эмоциональной и моральной перегрузкой. И это не столько про острова. Я из Санкт-Петербурга. У нас рядом Карелия, которую в 1930-е годы Советский Союз отжал у Финляндии. Мне нравится Финляндия своей гармоничностью, чистотой. А что стало с Карелией? Беднота, разруха», - рассказал он корреспонденту «Кавказского узла».

По его мнению, вынужденная миграция дает возможность иначе смотреть на события в мире. «Когда живешь внутри [России], для тебя все это обыденность. Жизнь в свободном мире, а Армения – свободная страна, и армяне могут думать свободно, говорить открыто, меняет фокус и восприятие», - отметил петербуржец.

Я в страшном сне не могла себе представить, что такое могло произойти в России, заявила на показе фильма «Jumping-off place» режиссер картины Светлана Стасенко.

Она назвала высшей абсурдом принуждение к лобызанию иконы, которая изготовлена, по ее словам, на деньги верховного главнокомандующего. «Фильм в России нигде не показывался. Я не очень понимаю, что происходит. Прокат не отозван, официально фильм России не запрещен. Но эту мою картину не взял на один из российских фестивалей. И при личной встрече президент фестиваль сказал, что эта лента в списке фильмов, нежелательных к показу в России», - отметила режиссер.

Стасенко рассказала, откуда взялось название документальной картины. "Jumping-off place" переводится как "место, где нет выхода", также как "плац" и "край земли", - пояснила она.

Фильмы о метро, колонии и тундре

Выездную сессию фестиваля открыла последняя работа президента фестиваля Виталия Манского «Горбачев. Рай». Картина – фильм-портрет первого и последнего президента СССР, человека, который практически в одиночку начал демонтаж советской системы и предложил нежданную свободу миллионам людей в мире.

Название ленты «164880» – почтовый индекс деревни Пурнема на берегу Белого моря. Лента российских режиссеров Марии Фалилеевой и Александры Матвеевой рассказывает истории из жизни жителей деревни, об их традициях, самобытности.

Лента «Jumping-off place» Светланы Стасенко повествует о богослужениях, которые проводились за три года до начала боевых действий в Украине. По всей России возили иконостас, который финансировал Владимир Путин. На поклонение святыне водили солдат и матросов российской армии.

Французский режиссер Владимир Козлов представил свою последнюю картину «Кунашир». Лента об одноименном острове Кунашир – в одном из основных островов Курильского архипелага в 16 км от Японии.

Режиссер Никита Ефимов из России представил фильм «Начальник отряда». Автор ленты приезжает в колонию строгого режима, чтобы снять документальный фильм о начальнике отряда, который работает с заключенными. Но начальник не желает показывать реальную жизнь колонии и предлагает снимать постановочные сцены, которые сам и режиссирует.

Лента «Джой» Дарьи Слюсаренко о цирке-шапито, о рутинной жизни артистов. Они разбирают и собирают шатер, играют представления, переезжают. Клоун Валера выступает один, пока не приезжает новая партнерша – клоунесса Яна, с которой он мечтает покорить мир цирка.

Картина гватемальского режиссера Ренато Боррайо Серрано «Жизнь Иванны Яптунэ» (совместное производство России, Норвегии, Финляндии, Эстонии) рассказывает о жизни ненецкой семьи, о ее пути от суровых условий тундры до будней в Дудинке. 26-летняя Иванна – ненка и мать пятерых детей. Семья героини на протяжении веков владеет стадом северных оленей. Но изменения климата привели к падежу оленей. Потеряв стадо, Иванна вынуждена будет принять драматическое решение, чтобы обеспечить будущее детей.

Режиссер Виталий Акимов представил свою ленту «Мальчик». Это история провинциальной русской семьи, рассказанная с искренней детской непосредственностью 10-летним мальчиком Степой. Эта картина – портрет ребенка, который еще не познал горечь жизни, счастлив и находит повсюду радость и светло улыбается, не задумываясь о будущем.

Выездную сессию «Эхо Артдокфеста» закрыла картина режиссера Алины Рудницкой (Дания) «Школа соблазнения» о гендерных ролях и женственности в России.

Фильм белорусского режиссера Руслана Федотова «Куда мы едем?» – документальное наблюдение за жизнью московского метро на протяжении 2021 года. В объектив камеры попали явления, которые в обычной жизни москвичей и гостей российской столицы остаются незамеченными.

Фильмы программы не связаны напрямую с Кавказом. Кавказская тематика отголосками присутствует в ленте «Куда мы едем?». Камера фиксирует мужчину, который, скандируя «Чечня», подходит к нескольким пассажирам метро и бьет одного из них. Начинается драка, мужчину валят на мраморный пол и зовут полицию. На вопрос о причинах задержания мужчина отвечает, что хотел подарить девочке воздушный шар.

Кавказская тематика также проскальзывает в реакции пассажиров на победу Хабиба Нурмагомедова. Несколько парней следят за боем по смартфону, сидя на скамейке одной из станции московского метрополитена. Восторженная реакция на победу российского бойца сменяет кадром лезгинки уже в самом вагоне метро. В ликовании участвуют не только выходцы с Кавказа, но и славяне, которые задорно хлопают в такт лезгинки.

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