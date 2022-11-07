Полиция Тбилиси задержала россиянина за публичное оскорбление Грузии

07 ноября 2022, 01:31

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Гражданин России задержан после того, как в центре Тбилиси он выкрикивал оскорбления в адрес Грузии и грузин. Пользователей Facebook* удивило, что никто из прохожих не попытался пресечь действий молодого человека, а полиция ехала 20 минут

Прохожие, которые стали свидетелем действий молодого человека, вызвали полицию. Задержанный - гражданин России, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники полиции неоднократно призывали мужчину прекратить нарушать общественный порядок, но он не подчинился, пишет PrimeTime.

Видео с ругающимся мужчиной опубликовано в группе "ჩემი ქალაქი მკლავს" ("Мой город убивает меня") в соцсети Facebook*. Молодой человек в сером пиджаке стоит возле магазина. Он косится по сторонам и несколько раз произносит оскорбительную фразу в адрес грузин и Грузии на русском языке, монотонно повторяя одно и то же, не добавляя к своим утверждениям каких-либо доводов. Мужчина не производит впечатление человека, находящегося в состоянии алкогольного опьянения.

"Такое видео было распространено в соцсети. Этот гражданин России встал посередине Маджанишвили и оскорбил грузин. Поезжайте в любую страну и сделайте то же самое - и вы увидите результат. Автор публикации сообщает, что полиция не могла приехать 20 минут", - говорится в описании видео.

Пользователи соцсети удивились, что никто из прохожих даже не попытался пресечь действия молодого человека. "Почему бы не дать ему в нос тем, кто проходил мимо? Завтра он сделает что-нибудь похуже", - удивляется Xatuna Mataradze.

"Один парень стоит, проклинает всех грузин и ответить некому", - высказал аналогичное мнение Giorgi Kartsi. "Его надо наказать и выгнать из Грузии", - считает Natalia Antalia. "Провокатор", - предположила Lena Berezina. "Ему выпишут небольшой штраф и отпустят", - считает Giga Beruashvili.

На сайте МВД Грузии информации об инциденте в Тбилиси по данным на 01.00 мск сегодня, 7 ноября нет.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.