В Дагестане задержаны последователи "Ат Такфир Валь-Хиджры"*

01 ноября 2022, 15:18

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Шесть последователей организации "Ат Такфир Валь-Хиджра"* задержаны в Дагестане, Москве и Воронеже, при обыске у них изъята "религиозная литература экстремистского содержания", сообщило управление ФСБ по Москве и Московской области.

Последователи экстремистской организации "Ат Такфир Валь-Хиджра"*, задержаны в разных регионах России, сообщило сегодня управление ФСБ по Москве и Московской области

"Сотрудниками УФСБ России по городу Москве и Московской области во взаимодействии с ЦПЭ ГУ МВД России по городу Москве пресечена преступная деятельность ячейки международной религиозной экстремистской организации "Ат Такфир Валь-Хиджра" (запрещена на территории Российской Федерации)", - процитировал сообщение ведомства "Интерфакс".

По версии силовиков, были установлены жители Московского региона, которые "проводили собрания и распространяли вероучения указанной экстремистской организации, осуществляли подбор и вовлечение в нее новых адептов", в их отношении было возбуждено уголовное дело по статье об участии в деятельности экстремисткой организации (часть 2 статьи 282.2 УК России). "В рамках его расследования сотрудниками ФСБ России на территории Москвы, Воронежа и Республики Дагестан задержаны шесть участников экстремисткой организации", - процитировало агентство сообщение ведомства. Сколько именно человек задержаны в каждом из этих городов, в сообщении не указано.

ФСБ также сообщила, что в ходе обысков у подозреваемых обнаружена религиозная литература экстремистского содержания, а также "иные предметы, свидетельствующие об их приверженности радикальным направлениям вероисповедания".

Организация "Ат-Такфир валь-Хиджра"* ("Обвинение в неверии и хиджра") появилась в Египте и получила распространение на Северном Кавказе, особенно в Кабардино-Балкарии в 1997-1998 годах. Сторонники организации относятся к салафитскому течению в исламе и отличаются жесткими требованиями к единоверцам, говорится в материале "Кавказского узла" "Кабардино-Балкария: На пути к катастрофе. Предпосылки вооруженного выступления в Нальчике 13-14 октября 2005 года".

"Кавказский узел" также писал, что суд в Дагестане в октябре 2021 года приговорил к условному сроку Насыра Султанмеджидова за членство в мусульманской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*, не признающей российских законов и государственных органов.

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* организация признана экстремистской по решению Верховного суда России, ее деятельность на территории страны запрещена.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.