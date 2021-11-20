20 ноября 2021, 16:44

Махачкалинец осужден за религиозный экстемизм

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Дагестане приговорил к условному сроку Насыра Султанмеджидова за членство в мусульманской организации, не признающей российских законов и государственных органов.

Ленинский суд Махачкалы назначил члену "Ат-Такфир Валь-Хиджра"* два года условного лишения свободы. Согласно приговору, Султанмеджидов присоединился к этой запрещенной организации в 2015 году. В частности, он посещал собрания в махачкалинском кафе "Хаял" и на даче в поселке Кривая балка, где верующие изучали запрещенную в России религиозную литературу. Они также привлекали в организацию новых членов, а один из участников группы уехал в Египет – на родину религиозного объединения.

В ходе судебного разбирательства Насыр Султанмеджидов признал вину, но отказался давать показания, сославшись на статью Конституции, по которой никто не обязан свидетельствовать против себя самого.

Свидетели в суде показали, что правила "Ат-Такфир Валь-Хиджра"* запрещают им "соблюдать законы Российской Федерации, признавать официальное духовенство мусульман Российской Федерации, обращаться за помощью к правоохранительным органам, признавать институты власти, суды, а также и другие государственные органы, поскольку они считались кафирскими". Членам религиозного общества также запрещалось посещать светские учреждения, учиться в светских школах, посещать мечети. Всех несогласных с этими принципами, даже мусульман, они считали "неверными", сообщили сегодня "Кавказ.Реалии"**.

Дело Султанмеджидова поступило в Ленинский суд Махачкалы в августе. Приговор был вынесен 29 октября и вступил в силу 11 ноября, указано в электронной картотеке на сайте суда.

Организация "Ат-Такфир валь-Хиджра"* ("Обвинение в неверии и хиджра") появилась в Египте и получила распространение на Северном Кавказе, особенно в Кабардино-Балкарии в 1997-1998 годах. Сторонники организации относятся к салафитскому течению в исламе и отличаются жесткими требованиями к единоверцам, говорится в материале "Кавказского узла" "Кабардино-Балкария: На пути к катастрофе. Предпосылки вооруженного выступления в Нальчике 13-14 октября 2005 года".

Ранее "Кавказский узел" неоднократно писал о преследовании последователей "Ат-Такфир Валь-Хиджра"* в России. Так, в августе дошло до суда дело еще одного махачкалинца, который, по данным следствия, присоединился к запрещенной организации в 2017 году.

* организация признана экстремистской по решению Верховного суда России, ее деятельность на территории страны запрещена.

** издание внесено Минюстом России в реестр СМИ-иноагентов.

Примечание:

"Пять жителей Карачаево-Черкесии арестованы по подозрению в экстремизме", "Житель Адыгеи осужден по делу об экстремизме", "Мать уроженца Дагестана попросила у Путина помощи в освобождении сына".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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