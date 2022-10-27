Игорь Паскарь оказался в строгой изоляции в СИЗО после ареста

27 октября 2022, 08:08

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

После ареста житель Ростовской области Игорь Паскарь, который бросил "коктейль Молотова" в здание ФСБ, был помещен в подконтрольный этой спецслужбе СИЗО-5 в Краснодаре, и ему не было передано ни одного письма. Сейчас Игорь Паскарь переведен в СИЗО-1, где условия изоляции не такие строгие, сообщили правозащитники.

Как сообщал "Кавказский узел", 16 июня в Краснодаре полицией был задержан 46-летний житель Волгоградской области Игорь Паскарь, который кинул в здание краевого управления ФСБ "коктейль Молотова", и в результате загорелся коврик для ног около входа. Паскарь был обвинен в совершении теракта и в вандализме по мотивам политической ненависти.

Игорь Паскарь переведен из СИЗО-5 в СИЗО-1 Краснодара. 28 октября в Южном окружном военном суде начнется рассмотрение его дела. Пока неизвестно, будет ли Паскарь этапирован в Ростов-на-Дону. Если он останется в Краснодаре, то будет участвовать в заседаниях суда по видеосвязи. 12 октября стало известно, что прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Паскаря, передало 26 октября ОВД-Инфо*.

В СИЗО-5 Краснодара Игорь Паскарь был помещен после ареста, и за это время ему ни разу не передали ни одно письмо. Кроме того, сотрудники изолятора в сентябре не стали забирать с почты посылку с продуктами и вещами для Паскаря, сообщил 26 октября в своем Telegram-канале правозащитный проект "Зона солидарности".

СИЗО-5 Краснодара – изолятор федерального подчинения, который подконтролен ФСБ. Это изолятор на 30 человек с размещением в двухместных камерах и строгой изоляцией, сказано в сообщении.

Правозащитники выразили надежду, что после перевода в краснодарское СИЗО-1 Паскарю начнут передавать письма. Его адвокат Феликс Вертегель предположил, что заседание 28 октября будет проведено по видеосвязи, а к следующему заседанию суда Паскарь будет доставлен в ростовское СИЗО.

Напомним, ранее бывший депутат Госдумы, оппозиционер Геннадий Гудков заявил, что по меркам цивилизованных стран сожжение Паскарем коврика тянет максимум на мелкое хулиганство. А галерист Марат Гельман счел действия волгоградца выражением протеста.

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