Три Свидетеля Иеговы* из Астраханской области обвинены в экстремизме

25 октября 2022, 10:27

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Трое жителей Астраханской области проводили религиозные собрания, несмотря на признание "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"* экстремистской организацией, считают следователи.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 ноября 2021 года стало известно, что трое жителей Астраханской области в возрасте от 34 до 60 лет были заподозрены по делу об экстремизме. По версии следствия, они организовывали в Знаменске и в Ахтубинском районе собрания Свидетелей Иеговы*.

По версии следствия, с июля 2017 года по ноябрь 2021 года три жители Астраханской области в возрасте от 34 до 60 лет являлись "старейшинами" и руководителями организации Свидетелей Иеговы*, и зная, что ее деятельность запрещена судом, организовывали религиозные собрания в Знаменске и в Ахтубинском районе. Они обвинены в организации деятельности экстремистской организации и в финансировании экстремизма.

"Обвиняемые осуществляли пропаганду преимущества религиозного учения перед иными лицами, распространяли экстремистскую литературу, вербовали местных жителей и собирали денежные средства под видом пожертвований", – сообщило сегодня на своем сайте следственное управление СКР по Астраханской области.

Сотрудники следственного управления СКР по Астраханской области и областного управления ФСБ провели 16 обысков. У обвиняемых изъяты мобильные телефоны, компьютеры и литература экстремистского содержания. "Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд", – сказано в сообщении.

Комментариев от представителей обвиняемых относительно сообщения следственного управления СКР по Астраханской области не поступало.

Материалы о преследовании Свидетелей Иеговы* на юге России "Кавказский узел" публикует на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.