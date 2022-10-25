25 октября 2022, 10:27

Три Свидетеля Иеговы* из Астраханской области обвинены в экстремизме

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Трое жителей Астраханской области проводили религиозные собрания, несмотря на признание "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"* экстремистской организацией, считают следователи.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 ноября 2021 года стало известно, что трое жителей Астраханской области в возрасте от 34 до 60 лет были заподозрены по делу об экстремизме. По версии следствия, они организовывали в Знаменске и в Ахтубинском районе собрания Свидетелей Иеговы*.

По версии следствия, с июля 2017 года по ноябрь 2021 года три жители Астраханской области в возрасте от 34 до 60 лет являлись "старейшинами" и руководителями организации Свидетелей Иеговы*, и зная, что ее деятельность запрещена судом, организовывали религиозные собрания в Знаменске и в Ахтубинском районе. Они обвинены в организации деятельности экстремистской организации и в финансировании экстремизма.

"Обвиняемые осуществляли пропаганду преимущества религиозного учения перед иными лицами, распространяли экстремистскую литературу, вербовали местных жителей и собирали денежные средства под видом пожертвований", – сообщило сегодня на своем сайте следственное управление СКР по Астраханской области.

Сотрудники следственного управления СКР по Астраханской области и областного управления ФСБ провели 16 обысков. У обвиняемых изъяты мобильные телефоны, компьютеры и литература экстремистского содержания. "Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд", – сказано в сообщении.

Комментариев от представителей обвиняемых относительно сообщения следственного управления СКР по Астраханской области не поступало.

Материалы о преследовании Свидетелей Иеговы* на юге России "Кавказский узел" публикует на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен - вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Четыре астраханских Свидетеля Иеговы* осуждены по делу об экстремизме", "Свидетель Иеговы* в Астраханской области арестована после обыска", "Суд отправил под арест астраханских Свидетелей Иеговы*".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

25 октября 2022, 09:32

25 октября 2022, 09:06

  • Осужденный остался без медпомощи в ставропольской колонии

    Администрация колонии на Ставрополье отказывает осужденному по делу об участии в "Хизб ут-Тахрир"* Зеври Абсеитову в медосмотре, несмотря на наличие у него гипертонии, а также болей в области почек и суставов, заявила его супруга Фатма Абсеитова.

25 октября 2022, 08:20

25 октября 2022, 07:52

25 октября 2022, 07:20

  • Астраханцы призвали чиновников устранить проблему с канализацией

    Жители улицы Белгородской около года страдают от нечистот, которые затопили улицу из-за неисправной канализации, заявили астраханцы в соцсети. Они потребовали от администрации устранить проблему. Часть комментаторов раскритиковала чиновников, а другая часть посоветовала писать жалобы в Следком и прокуратуру.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи