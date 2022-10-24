Защита обжаловала продление ареста Аслану Наптугову

24 октября 2022, 23:01

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Защита подала апелляцию на решение суда продлить арест активисту из Карачаево-Черкесии Аслану Наптугову, обвиняемому в участии в экстремистском сообществе. Суд безосновательно отказался перевести Наптугова под домашний арест, заявил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", житель Черкесска Аслан Наптугов, задержанный 24 мая, отбыл шесть суток ареста за мелкое хулиганство, но после освобождения из изолятора был вновь задержан силовиками, а затем повторно арестован. Ему предъявлено обвинение в участии в экстремистском сообществе, защита назвала позицию следствия необоснованной.

Аслан Наптугов известен как автор блога на медицинскую тематику, он пропагандирует здоровый образ жизни, правильное питание. Наптугов и еще шесть человек были задержаны по делу об участии в Международной общественной профсоюзной организации "Солидарность" (МОПОС), которая занималась различными вопросами, от качества услуг медицины до правозащиты, сообщил "Кавказскому узлу" источник в следственных органах. "В Черкесске эту организацию закрыли, но экстремистской она не признана, Наптугов заведовал в ней делами по здравоохранению", - рассказал он.

Суд под председательством судьи Черкесского городского суда Рустама Атаева рассмотрел 22 октября продление меры пресечения по ходатайству следствия в отношении Аслана Наптугова и еще четверых человек: Владимира Ильичева, Абдулмалика Шоева, Олеко Кужева, которые также обвиняются в участии в экстремистском сообществе и Аднана Меремшаова, которому помимо экстремистской статьи предъявлено обвинение в незаконном обороте взрывчатых веществ. Арест продлен всем пятерым обвиняемым на два месяца, до 30 декабря, говорится в постановлении суда, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Обосновывая необходимость продления ареста обвиняемым, следователь заявил, что такая потребность связана со сложностью расследования, обусловленной необходимостью проведения большого количества процессуальных и следственных действий на территории нескольких субъектов Российской Федерации, привлечением к уголовной ответственности значительного числа лиц за преступления против государственной власти. Следствие полагает, что иная мера пресечения, не связанная с заключением под стражу, позволит обвиняемым продолжить преступную деятельность, уничтожать доказательства, оказывать давление на следствие, указано в документе

Защита указала не необоснованность предположений следствия и настаивала на смягчении меры пресечения, добиваясь перевода обвиняемых под домашний арест. Однако суд посчитал доводы следствия о необходимости продления стражи обоснованными с учетом тяжести и общественной опасности инкриминируемого обвинения и указал на отсутствие обстоятельств, не позволяющих обвиняемым находиться на время предварительного расследования под стражей, следует из постановления суда.

Защита сегодня обжаловала решение суда, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат, представляющий интересы Наптугова, Вячеслав Мерзакулов.

В апелляционной жалобе защита указала на отсутствие оснований для содержания Наптугова под стражей, так как озвученные следствием обстоятельства могут служить основанием для содержания под арестом только на первоначальных этапах производства, а при продлении стражи должны быть представлены достоверные доказательства, сказал он. "Со дня задержания Наптугова прошло около пяти месяцев. Следствие утверждает, что все действия по сбору и закреплению доказательств выполнены, однако хоть каких-нибудь сведений и доказательств подтверждающих, что Наптугов, находясь на свободе, скроется от предварительного следствия или суда, следствием не получено, в материалах уголовного дела таких сведений и доказательств нет", - заявил адвокат.

Защитник также отметил, что расследование уголовного дела ведется с нарушением положения о разумном сроке уголовного судопроизводства (статья 6.1 статьи Уголовно-процессуального кодекса России). "Так, 28 июля следователем удовлетворено ходатайство защитника о дополнительном допросе Наптугова, однако до настоящего времени он не допрошен. Лишь на исходе пятого месяца расследования следователь озаботился получением из УФСБ России по Карачаево-Черкесии в полном объеме материалов оперативно-розыскных мероприятий. Таким образом, ни одно из оснований для продления срока содержания под стражей Наптугова не нашло своего подтверждения, а постановление суда не соответствует требованиям законности, обоснованности и мотивированности", - заключил адвокат. Дата рассмотрения жалобы судом на этот момент не определена.

Комментариями представителей остальных обвиняемых относительно продления меры пресечения "Кавказский узел" не располагает.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.