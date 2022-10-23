Антитеррористический режим продлен в Темрюкском районе

23 октября 2022, 15:30

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Губернатор Кубани продлил до 3 ноября "желтый" уровень террористической опасности в Темрюкском районе, введенный после взрыва на Крымском мосту.

Как писал "Кавказский узел", 8 октября движение по Крымском мосту было полностью закрыто после взрыва и частичного обрушения его пролетов. Владимир Путин объявил взрыв терактом, после чего ФСБ 12 октября назвала организатором теракта руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. По версии ведомства, граждане Армении и Грузии также причастны к переправке через Южный Кавказ и Северную Осетию взрывного устройства, использованного для взрыва. По делу о теракте арестованы восемь человек.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о продлении до 3 ноября «желтого» уровня террористической опасности в Темрюкском районе, сообщила сегодня пресс-служба администрации края. "В соответствии с продлением «желтого» уровня террористической опасности, оперативные и спасательные службы, медицинские учреждения продолжат работу в режиме повышенной готовности. В местах массового скопления людей усилены патрули и досмотры машин. Также продолжат проверки социальных и инфраструктурных объектов, усиленный контроль за соблюдением миграционного законодательства", - говорится в публикации на сайте краевой администрации.

«Желтый» уровень террористической опасности был введен в Темрюкском районе распоряжением Кондратьева 8 октября, об этом в тот же день со ссылкой на слова главы региона сообщила администрация Кубани. "Губернатор Кубани добавил, что «желтый» уровень террористической опасности будет действовать до 23 октября. Меры безопасности усилили в соответствии с решением Антитеррористической комиссии в Краснодарском крае, рекомендациями Национального антитеррористического комитета", - говорится в сообщении, размещенном 8 октября на сайте администрации.

Тексты распоряжений о введении и продлении уровня террористической опасности, по состоянию на 15.25 мск, не опубликованы в разделе "Нормативные документы" на сайте краевой администрации.

Существует три уровня террористической опасности, которые вводятся на отдельных участках территории или объектах. Повышенный ("синий") вводится при наличии требующей подтверждения информации о реальной возможности совершения теракта. Высокий ("желтый") - при наличии подтвержденной информации о реальной возможности совершения теракта, а критический ("красный") - при наличии информации о совершенном террористическом акте либо о совершении действий, создающих непосредственную угрозу теракта, говорится в справочной информации на сайте Национального антитеррористического комитета. "Уровень террористической опасности может устанавливаться на срок не более 15 суток", - отмечается в публикации.

Напомним, 19 октября Владимир Путин установил в ряде регионов России, в том числе в Ростовской области и Краснодарском крае, особый режим - "средний уровень реагирования". В остальных регионах ЮФО был введен "уровень повышенной готовности".

Средний уровень реагирования предоставляет расширенные полномочия главам регионов по обеспечению нужд армии. Также указ предусматривает в случае опасности "временное отселение жителей в безопасные районы", "введение и обеспечение особого режима въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней" и "ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра".

Ограничения на Кубани, где объявлен режим среднего уровня реагирования, вводиться пока не будут, а обстановка в регионе контролируемая, заявил в тот же день Вениамин Кондратьев.

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