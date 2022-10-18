Суд в Баку отказался прекратить уголовное преследование супругов Юнус

18 октября 2022, 18:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Азербайджане суд приостановил производство в отношении правозащитников Лейлы и Арифа Юнус в связи с их отсутствием в стране. Защита добивалась прекращения уголовного преследования супругов, сообщил их адвокат Эльчин Садыгов.

"Кавказский узел" писал, что директор Института мира и демократии Лейла Юнус и ее муж Ариф Юнус обвинялись в экономических преступлениях и измене родине. 13 августа 2015 года Лейла Юнус была осуждена на 8,5 года лишения свободы, Арифу Юнусу суд назначил 7 лет тюрьмы. Супруги отрицали вину и заявляли о политическом характере дела.9 декабря 2015 года Бакинский апелляционный суд смягчил приговор супругам Юнус, заменив наказание на условное сроком по пять лет каждому. Однако осужденные подали кассационную жалобу и на этот приговор.19 апреля 2016 года супруги покинули Азербайджана и выехали на лечение. 27 декабря 2016 года Верховный суд Азербайджана направил их дело на пересмотр в апелляционную инстанцию.

В Бакинском апелляционном суде сегодня состоялось очередное заседание по делу супругов Юнус, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" их адвокат Эльчин Садыгов.

"Бакинский апелляционный суд в 2017 году принял решение о принудительном приводе супругов Юнус в суд. Поскольку это решение не было обеспечено, разбирательство было отложено на неопределенное время. По данному делу сегодня был принят судебный акт. Согласно акту, производство по делу приостановлено. Мы считаем, что для этого оснований не было. Суд мог бы через Skype заслушать показания обвиняемых. Защита настаивала на прекращении уголовного производства в отношении супругов Юнус по оправдательным основаниям. Суд также оставил не удовлетворенными ходатайства о снятии ареста с квартиры дочери супругов Динары Юнус (она также проживает за рубежом) в Ясамальском районе Баку. Этот арест совершенно незаконен", - сказал адвокат Садыгов.

По его словам, несмотря на приостановку производства по делу, уголовное преследование супругов продолжается. "Их к примеру, по прибытию в Азербайджан могут подвергнуть мерам пресечения. Или же в отношении них может быть запущен механизм задержания за рубежом и выдачи Азербайджану", - сказал Садыгов.

Европейский суд по правам человека в июле 2020 года постановил выплатить денежную компенсацию на общую сумму 51 тысяча евро азербайджанским правозащитникам, супругам Лейле Юнус и Арифу Юнус, признав нарушение их прав по нескольким статьям Европейской конвенции. Совет Европы в июне призвал власти Азербайджана оправдать девять активистов, в том числе Лейлу и Арифа Юнус.

ЕСПЧ уже признал неправомерность преследования супругов Юнус, "усмотрев в их деле нарушение статьи 18 (пределы использования ограничений в отношении прав) Европейской конвенции, то есть политические мотивы", подчеркнул адвокат.

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов считает необоснованным преследование супругов Юнус.

"С самого начала это уголовное дело было сфабрикованным и политически мотивированным. Лейла Юнус почти 30 лет руководит Институтом мира и демократии – одной из ведущих правозащитных организаций Азербайджана. Она на протяжении десятилетий остается неутомимым поборником прав человека, защитником политзаключенных. Лейла Юнус одной из первых вела в Азербайджане списки политзаключенных и не боялась включать в них самых ярых и непримиримых критиков власти и никогда не шла на конформизм с властью. Вынужденно покинув страну, Лейла Юнус продолжает составлять списки политзаключенных и информировать об их делах международное сообщество, прилагать усилия для их освобождения. Ариф Юнус также продолжает правозащитную работу. Его научные исследования политических, социальных процессов, происходящего в религиозной сфере вскрывали объективную картину, разоблачали радужную картину, рисуемую официальной пропагандой, за что он подвергался давлению и уголовному преследованию", - сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

В Бакинском апелляционном суде подтвердили информацию о приостановке производства по делу супругов Юнус.

Сами супруги Юнус, проживающие в Нидерландах, оказались недоступны для комментариев.

В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" опубликованы биографии Лейлы Юнус и Арифа Юнуса.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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