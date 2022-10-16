Красносулинцы рассказали о проблемах из-за мобилизации родных

16 октября 2022, 20:20

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Родственники мобилизованных Красносулинского района посетовали, что лишились поддержки мужей, сыновей и беспокоятся за свое финансовое благополучие.

Как писал "Кавказский узел", опрошенные "Кавказским узлом" жители Красного Сулина ранее высказали опасения в связи с продолжением мобилизации. Часть родственников, которые могут получить повестки, уехали из города и страны, рассказали жительницы Красного Сулина. Оставшиеся в городе резервисты назвали новости тревожными, но заявили об отсутствии планов покидать город.

3 октября пресс-служба губернатора Василия Голубева объявила, что Ростовская область полностью выполнила план по частичной мобилизации, но уточнила, что "при получении дополнительного задания работа будет продолжена". 11 октября Голубев сообщил, что Ростовская область получила новое мобилизационное задание и уже приступила к его выполнению. В России нет новой волны мобилизации, заявил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Произошла "коллективная путаница", поскольку мобилизация не делится на этапы, пояснили в профильном комитете Госдумы.

Родственники мобилизованных Красносулинского района посетовали, что после мобилизации мужей и сыновей лишились поддержки и беспокоятся за своем финансовое благополучнее. Они рассказали, что им за свой счет приходится покупать одежду и обувь, и на это уходит половина региональных выплат.

Когда мужа мобилизовали, стало очень тяжело, сказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Красносулинского района Наталья Овечко. "Он был водителем, везде нас возил. Сейчас я не могу поехать к родителям, которые живут в другом городе. С тремя детьми сделать это очень трудно. Дома тоже помочь мне некому. Родители живут далеко, у мужа родителей нет, они умерли. Из-за этого мне пришлось уйти с более высокой должности и устроиться на место попроще, где платят меньше. Зато у меня есть хоть какая то возможность быть с детьми - отводить в садик, школу. Один ребёнок еще совсем маленький, часто болеет", - рассказала она.

По словам Овечко, пришли обещанные выплаты от губернатора - 150 тысяч рублей, но половину из них сразу потратили. "Купили термобелье, носки, майки, трусы. Две пары берцов купили - летний и зимний вариант. Одни за одни четыре тысячи рублей, а другие за шесть. Те что ему выдали, он носить не смог, сразу натёр ноги, пришлось покупать. Я ему в учебку отвозила", - посетовала она.

Овечко рассказала, что помощь оказало предприятие, где работал муж. "Работодатель закупил спальные мешки, плащ-палатки, рюкзаки, аптечки и сам их туда отвез. Если бы не помогли, не знаю чтобы делали. Цены на всё подскочили в несколько раз", - сказала она.

По словам местной жительницы, все это очень подкосило ее психику. "Дети постоянно спрашивают, где папа. Старшей я ещё могу объяснить, что мобилизовали, а младшей не могу. Говорю, что на работе. Дети плачут, постоянно спрашивают, я и сама плачу", - поделилась Овечко.

Она рассказала, что супруга забрали 27 сентября, он до сих пор на учебке. "Первую неделю, сказал, что спали на полу - не было кроватей. Потом всё привезли. Как он рассказал, за всё время учились только готовить на полевых кухнях, так как он попал у меня поваром. Стрелять или чему-то еще пока не учили. Муж говорит, что автомат в руках держал всего два раза. Один раз на присяге, второй раз, когда его фотографировали. Он даже стрелять не умеет. Когда отправят [в зону спецоперации], неизвестно. Каждый раз разные даты называют, но пока не отправили", - рассказала Овечко.

Она пояснила, что муж не попадает под отсрочку от мобилизации, он является отцом только двоих ее детей. "Надеюсь, что обойдётся. Может, хотя бы где-то тут будет служить. Мне он нужен дома, очень (без него) трудно. Одна (дочь) у меня первоклашка, мне нужно отводить и забирать ее из школы. Я одну её не отпущу. Да и дома её одну боюсь оставлять, а помочь мне некому", - сказала Овечко.

По словам женщины, к ней приходили волонтёры и спрашивали, нужна ли помощь. "Сказали, могут отвести детей в секцию, на кружки. Но они ничего не посещают. Сказали, что могут погулять с животными. Но у меня очень маленькая собачка, я и сама могу с ней погулять. Спросила у волонтеров, положена ли мне какая-либо адресная помощь. Сказали, что нет, пока над этим думают. Но мне сейчас нужна помощь", - рассказала Овечко.

Валентина Зарбалиева, у которой мобилизовали сына, живёт в старом полуразрушенном домике на окраине города Гуково, в хуторе Ясном Красносулинского района.

"Раньше хоть сын помогал, подмазывал, белил (дом). У меня нет на это здоровья. Сейчас, когда его забрали, я не знаю, что буду делать. Хорошо, брат чек на четыре тонны угля отдал. Но нужны дрова на растопку. Сын когда здесь был, он ходил сухие дрова собирал, колол их, а теперь помочь мне некому", - пожаловалась она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, сына призвали в первых числах октября. "Сын живёт с женой, у него двое детей. Они мне не хотели говорить, чтобы я не расстраивалась, а потом племянница мне позвонила и рассказала. Я тогда быстро собралась. Так как транспорт у нас не ходит, вызвала из Гуково такси и поехала к сыну. Когда провожали, дочь старшая плакала, я плакала. Младшая дочка ещё маленькая, пока не понимает", - рассказала Зарбалиева.

Она сказала, сыну 33 года, он во внутренних войсках служил. Вот недавно приехал с заработков, на севере был. Немного побыл дома и забрали. Где он сейчас, я не знаю. Связь с ним есть, созваниваемся, но он не говорит, где он и что с ним. Спрашивает как у меня дела. Помогать мне сейчас некому, очень тяжело. Плачу каждый день, молюсь чтобы сын живым вернулся. Зима скоро, дров нет и никто не принесёт. Вот осталось немного старого забора, разбираю для растопки", - посетовала Зарбалиева.

Местная жительница рассказала, что ее дом аварийный, поэтому ей предложили квартиру, где нет ни ванной, ни унитаза, поэтому она решила остаться в доме. "Пенсия у меня девять тысяч рублей", - посетовала женщина.

Жительница Красносулинского района Ирина рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ее сыну 25 лет, он служил командиром отряда боевой машины "Смерч". "Пришла повестка, ему сказали. что в ВДВ пойдёт. Он сказал, у него в военном билете указана другая учётная запись, но ему ответили, что им все равно. В итоге призвали, в учебке сейчас находится. Там сказали, что мотострелком будет", - рассказала корреспонденту она.

По словам местной жительницы, мужу выдали берцы, одежду, спальник, вещмешок. "Но всё будем сами покупать. Так как вещмешок для его рода войск не подходит, берцев, говорит, на месяц хватит. Одежду будем покупать,. Сейчас ищем, где что продают. Купим - отвезём в учебку, хорошо он рядом, в Ростовской области", - сказала Ирина.

"Сын рассказывает, что в учебке людей много. В его палатке - 80 человек, спят на поддонах, смастерили типа коек. Горячей воды нет, искупаться проблема, буржуйки нет, холодно. Может, не успели подготовиться к большому наплыву людей", - сказала она.

По словам женщины, нервы у нее начали сдавать ещё в самом начале. "В военкомате несколько раз теряли то фото, то какие-то документы, приходилось несколько раз ксерокопию делать. При отправке, правда, выдали резиновые сапоги: сказали, что они пригодятся. Коврики выдавали, спальники, гуманитарную помощь, продуктовую", - рассказал Ирина.

По ее словам, у сына дома осталась жена, квартира у них куплена в ипотеку. "Она работает, но денег явно будет не хватать. Трудно платить самой за ипотеку. Будем, конечно, по возможности помогать", - рассказала женщина.

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