09 октября 2022, 09:03

Пацифистские высказывания обернулись административным протоколом для жителя Ингушетии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Административное дело возбуждено в отношении Амира Галаева.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе регионов юга страны, стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ), часть 1 которой предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Поводом для подозрений в дискредитации военных становятся также публикации и комментарии в соцсетях.

Дело о дискредитации вооруженных сил РФ поступило в Магасский суд Ингушетии, сообщает "Кавказ.Реалии"*.

Как следует из карточки дела на сайте суда, по состоянию на 9 октября оно еще не рассмотрено.

Напомним, 2 октября стало известно, что дело о дискредитации армии в отношении сотрудницы ФСИН  Ингушетии было прекращено. Ранее, 15 июля суд в Магасе признал виновными в дискредитации российских военных жителей Ингушетии Мусу Абадиева и Сабину Цурову.

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** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельность.

Примечание:

"Жительница Ингушетии заподозрена в дискредитации военных", "Два жителя Ингушетии заподозрены в дискредитации военных", "Суд оштрафовал ингушского политика за дискредитацию вооруженных сил". 

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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