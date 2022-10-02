Дело о дискредитации армии сотрудницы ФСИН в Ингушетии прекращено

02 октября 2022, 08:35

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Верховный суд Ингушетии согласился с решением прекратить административное дело в отношении сотрудницы ФСИН по Ингушетии Розы Холохоевой.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 августа стало известно, что полицейские и сотрудники ФСБ в Ингушетии заподозрили местного жителя в нарушении антиэкстремистского законодательства из-за его комментариев в соцсетях.

Дело Розы Холохоевой было прекращено Магасским районным судом. Это решение оставил в силе Верховный суд Ингушетии, сообщило 1 октября "Кавказ.реалии"*.

В социальной сети Холохоева разместила комментарий, в котором предложила чиновникам самим отправляться в зоны конфликтов и с собой забирать своих детей, заявив, что народ чиновникам "ничем не обязан".

Суд прекратил дело по истечению сроков давности, но Хохлоева оспорила это постановление, требуя признать отсутствие в ее действиях состава правонарушение. Апелляция ее жалобу не удовлетворена.

Напомним, что президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ) была введена 4 марта. Активисты, в том числе в городах юга страны, стали подвергаться преследованию и по этой статье. Поводом для подозрений в дискредитации военных становятся также публикации и комментарии в соцсетях. В частности, 15 июля суд в Магасе признал виновными в дискредитации российских военных жителей Ингушетии Мусу Абадиева и Сабину Цурову.

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** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.