Житель Ингушетии заподозрен в дискредитации армии после комментария в соцсети

15 августа 2022, 12:07

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Полиция и ФСБ заподозрили жителя Ингушетии в дискредитации армии из-за его комментария в соцсети, опубликованного за четыре дня до начала спецоперации.

Как писал "Кавказский узел", 4 августа стало известно, что полицейские и сотрудники ФСБ в Ингушетии заподозрили местного жителя в нарушении антиэкстремистского законодательства из-за его комментариев в соцсетях.

Сотрудники центра "Э" по Ингушетии совместно с коллегами из регионального управления ФСБ усмотрели дискредитацию армии в комментарии местного жителя к публикации в соцсети, сообщило сегодня МВД по республике. Комментарий был размещен 20 февраля, говорится в сообщении ведомства. "В действиях гражданина усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.3 КоАП", - указали в полиции.

Отметим, что президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ) была введена 4 марта. Активисты, в том числе в городах юга страны, стали подвергаться преследованию и по этой статье. Поводом для подозрений в дискредитации военных становятся также публикации и комментарии в соцсетях. В частности, 15 июля суд в Магасе признал виновными в дискредитации российских военных жителей Ингушетии Мусу Абадиева и Сабину Цурову.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.