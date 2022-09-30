Жители Баку выступили против подавления мирных протестов в Иране

30 сентября 2022, 02:01

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Иранские власти не должны подавлять мирные протесты, им следует наказать виновных в смерти задержанной полицией нравов за неправильное ношение хиджаба Махсы Амини, заявили участники акции в Баку. Они также призвали власти обеспечить соблюдение прав этнических азербайджанцев.

Как писал «Кавказский узел» 27 сентября силовики пресекли акцию группы азербайджанских феминисток, которые пришли к посольству Ирана в Баку в знак солидарности с борьбой иранских женщин против принуждения к ношению хиджабов.

Массовые протесты, начавшиеся после смерти 22-летней задержанной полицией нравов за неправильное ношение хиджаба Махсы Амини, продолжаются в Иране вторую неделю. Вскоре после задержания 13 сентября Амини, студентка курдского происхождения, впала в кому и через три дня умерла в больнице. По словам свидетелей, студентку избивали в автозаке и потом в полицейском участке. За время протестов более 1200 демонстрантов были арестованы, а официальное число погибших в результате беспорядков превысило 40 человек, сообщило 27 сентября Euronews. Правозащитники считают, что реальное число погибших больше: так, о 76 погибших заявляет неправительственная организация Iran Human Rights, чьи данные приводит Al Arabiya.

Группа жителей Баку 29 сентября собралась перед посольством Ирана в Азербайджане с требованием прекратить разгон мирных демонстраций в этой стране, передал корреспондент "Кавказского узла", посмотревший трансляцию с акции в онлайн-режиме на странице в Facebook* издания Kanal13.TV.

Участники акции скандировали перед посольством лозунги: «Свободу Южному Азербайджану!», «Свободу, справедливость, национальное правительство!», «Долой режиму мулл!».

«Режим мулл вот уже 43 года узурпировал власть в Иране. За это время были убиты, искалечены, брошены в тюрьмы сотни тысяч человек. А теперь в Иране поборников свободы открыто расстреливают. В последние дни Иран охватили массовые протесты в связи с убийством молодой девушки, замученной так называемой полицией нравов только из-за того, что им не понравилось, как она носила хиджаб. При этом иранский режим вместо того, чтобы наказать виновных, стал подавлять мирные протесты», - сказал участник акции Шахин.

Он отметил, что за этой акцией не стоят какие-то организации, граждане сами договорились прийти к посольству.

Еще один участник акции Кямран обратил внимание на нарушение культурных прав этнических азербайджанцев в Иране. «В Иране проживают около 40 миллионов азербайджанцев, но они не могут учиться на родном языке, не имеют своих театров, университетов, лишены возможности развивать свою культуру. Южный Азербайджан (общее неофициальное название провинций Азербайджана, где большинство населения составляют этнические азербайджанцы, - прим. «Кавказского узла») уже поднимается на борьбу с деспотическим режимом. Азербайджанцы Ирана должны обрести свободу. Мы должны их поддержать», - продолжил он.

Участница акции Эльмира Рустамова заявила, что иранский режим проводит политику против Азербайджана. «На протяжении 30 лет Иран поддерживал Армению [...] сегодня Иран на стороне Армении, заступается за нее. И в то же время, иранцы присылают нам своих эмиссаров-мулл, который под религиозной пропагандой пытаются создать в азербайджанское гражданское противостояние», - сказала она.

Еще один участник акции высказался за объединение "Северного и Южного Азербайджана".

Азербайджан был исторически разделен на две части в результате двух русско-иранских войн (1804-1813 гг. и 1827-1828 гг.) по условиям Гюлистанского (1813 г.) и Туркменчайского (1828 г.) договоров. Азербайджанские ханства, расположенные севернее реки Араз (Аракс), отошли России, южнее - Ирану. Тебриз сегодня является историческим центром северного региона Ирана, где большинство населения составляют азербайджанцы.

Участники акции зачитали перед посольством заявление, в котором говорится, что "режим мулл Ирана не уважает свободу вероисповедания людей, свободу выражения, неприкосновенность частной жизни и свободы личности", "использует самые безжалостные методы подавления людей, требующих свободы". "Режим мулл - угроза всему человечеству", - говорится в документе.

Авторы документа также осудили власти Ирана за поддержку Армении. "Режим мулл [...] на самом деле поддерживает не мусульманский Азербайджан, а христианскую Армению" и провоцирует смуту в Азербайджане, говорится в заявлении.

Сотрудники полиции не позволили участникам акции пройти не посредственно ко входу здания посольства, чтобы передать заявление в дипмиссию.

Комментариями представителей диппосольства относительно требований участников акции "Кавказский узел" пока не располагает.

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