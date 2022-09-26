Тамара Гродникова отпущена после опроса в полиции

26 сентября 2022, 18:22

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Силовики провели опрос Тамары Гродниковой, которая была сегодня задержана на одиночном пикете в Волгограде, после чего отпустили ее. Задержания за пацифистские пикеты активистка назвала попыткой табуировать тему военной операции на Украине.

Как писал "Кавказский узел", полицейские задержали волгоградскую активистку Тамару Гродникову, вышедшую сегодня на одиночный пикет с требованием соблюдать право граждан на свободу слова.

Активистка сочла табуированными высказывания на тему военной операции на Украине

Сегодня в 14.00 мск Тамара Гродникова вышла на свой 12-й одиночный пикет с момента начала военной операции на Украине. Женщина держала в руках три плаката с лозунгами в защиту свободы слова. В частности, на одном из них была надпись "Выражение своей гражданской позиции – не преступление, а право".

"Я хочу, чтобы в нашей стране люди имели возможность свободно и безопасно выражать свое мнение по важным решениям, которые принимает наше государство. Чтобы голос каждой социальной группы был услышан. Но власти нас не слышат. Россия превращена в пустыню, в которой не слышно голосов граждан. В стране есть табуированные темы, которые касаются каждого из нас. Но высказываться на этот счет мы не имеем права, и это преступно", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Тамара Гродникова.

Активистка пояснила, что она снова намерена отстаивать свободу слова и мнения, так как "без них общаться на табуированную тему Украины невозможно".

Через 15 минут после начала пикета к Гродниковой подошли две женщины-полицейские и капитан полиции. Офицер проверил документы у участницы акции и у журналиста "Кавказского узла". После этого они отошли от активистки. Но спустя 10 минут подъехали два автомобиля ДПС. Гродникову задержали и отвезли в отдел полиции №4.

Прохожие высказали полярные мнения об акции Гродниковой

Студентка Алена Котлярова поддержала требования пикетчицы. "Поддерживаю требования этой женщины. У нас есть прав на свободу слова. Они нарушаются, мне кажется, очень давно. Множество людей сидит в тюрьме за то, что они сказали, что якобы считается неправильным", - сказала девушка, отметив при этом, что сама она не подвергалась преследованиям за высказываемые ею мнения.

С ней согласился и бывший инженер, а ныне пенсионер Николай Сологубов. "Печально это признать, но свободы слова в России нет уж лет 20. Когда-то я участвовал в митингах экологов. А сейчас уже и забыл, когда можно было протестовать, без оглядки на возможные административные штрафы", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла"

Ряд прохожих не поддержали требования активистки. "А у вас что, проблема со свободой слова?", - ответил корреспонденту вопросом на вопрос мужчина, отказавшийся представиться. "У нас слишком много этой свободы – очень много говорят и часто говорят лишнее. Зачем вот воду тут баламутят", - возмутилась пенсионерка, проходившая по Аллее Героев с собачкой. "Не поддерживаю пикет. Делать им нечего", - отмахнулась от корреспондента другая женщина.

Гродникова назвала задержания психологическим давлением

Силовики после опроса в полиции в 16.47 мск отпустили активистку домой. Она рассказала, что ее задержали "без предъявления претензий", плакаты не изъяли. "Опросили довольно быстро. Майор полиции не был намерен переписывать тексты моих плакатов. Я настояла, и он переписал. Затем спросил, какой повод для пикета. Повод для пикета он попросил меня записать своей рукой, и я записала что за последнее время под надуманным предлогом, основанным на ложных анонимных сообщениях, меня (многократно) доставляли в отдел полиции №4, в результате чего мои пикеты срывались", - рассказала Тамара Гродникова.

Напомним, пенсионерка Тамара Гродникова неоднократно проводила одиночные пикеты, выступая в том числе с требованиями прекратить давление на независимые СМИ, освободить политзаключенных, и с критикой в адрес властей. В марте Тамара Гродникова была оштрафована на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации армии и обжаловала решение суда, но областной суд 2 июня оставил в силе решение о штрафе. Сумма штрафа составляет три ее пенсии, отметила активистка. 6 июля Гродникова подала жалобу в кассационный суд на решение о штрафе. Она указала, что в плакатах, которые держала на пикете, говорилось лишь о блокировке СМИ и не высказывались мнения по поводу действий российских военных на Украине.

Из-за задержаний пикеты активистки длились по 10 - 20 минут, вместо запланированных полутора часов, сообщила она. Гродникова призналась, что испытывает стресс, "так как мои планы срываются и я волнуюсь в полиции в ожидании опроса". Она добавила, что задержания "нарушают мои права". "Я воспринимаю действия полицейских как психологическое давление", - сказала Тамара Гродникова.

Гродникова сообщила, что назначенный ей судом административный штраф в 30 тысяч рублей она еще не выплачивала – будет выплачивать по 250 рублей в месяц, начиная с января 2023 года. Она также выразила благодарность гражданам, которые по социальным сетям организовали для нее материальную помощь, но те деньги женщина была вынуждена потратить на решение проблем, возникших у нее из-за тяжелой жизненной ситуации.

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