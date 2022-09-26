Тамара Гродникова. Фото Вячеслава Ященко для "Кавказского узла"

26 сентября 2022, 15:22

Тамара Гродникова вновь задержана на пикете в Волгограде

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Полицейские задержали волгоградскую активистку Тамару Гродникову, вышедшую сегодня на одиночный пикет с требованием соблюдать право граждан на свободу слова.

Как писал "Кавказский узел", 22 сентября силовики задержали Тамару Гродникову, которая вышла на одиночный пикет в центре Волгограда с требованием свободы слова. Получив у Гродниковой объяснения, силовики отпустили ее. Пикет сорвали под надуманным предлогом, считает активистка.

Сегодня в 14.45 мск Тамара Гродникова была задержана на Аллее Героев, где проводила одиночный пикет в защиту права на свободу слова и выражения мнений. Первоначально полицейские проверили у нее документы, а спустя 10 минут подъехали два автомобиля ДПС, и Гродникова была задержана.

Во время пикета провокаций не было. Прохожие спокойно реагировали на акцию протеста, некоторые высказали Гродниковой слова поддержки, передал корреспондент "Кавказского узла", побывавший на месте пикета.

Напомним, пенсионерка Тамара Гродникова неоднократно проводила одиночные пикеты, выступая в том числе с требованиями прекратить давление на независимые СМИ, освободить политзаключенных, и с критикой в адрес властей. В марте Тамара Гродникова была оштрафована на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации армии и обжаловала решение суда, но областной суд 2 июня оставил в силе решение о штрафе. Сумма штрафа составляет три ее пенсии, отметила активистка. 6 июля Гродникова подала жалобу в кассационный суд на решение о штрафе. Она указала, что в плакатах, которые держала на пикете, говорилось лишь о блокировке СМИ и не высказывались мнения по поводу действий российских военных на Украине.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Мобилизационные повестки вызвали вопросы у волгоградцев", "Три города юга России выделились уличными протестами против мобилизации", "Мобилизационная комиссия создана в Волгоградской области".

Автор: Вячеслав Ященко источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

26 сентября 2022, 16:32

26 сентября 2022, 16:00

26 сентября 2022, 14:57

  • Солдаты и БТР направлены к "Верхнему Ларсу"

    Военнослужащие и БТР направлены к пункту пропуска "Верхний Ларс" на случай попыток прорыва через границу резервистов, ожидающих выезда из Северной Осетии в Грузию, сообщило Погрануправление ФСБ, заверив, что блокпост на границе ставить не планируется.

26 сентября 2022, 14:07

  • Мобилизационные повестки вызвали вопросы у волгоградцев

    Жители Волгограда, получившие мобилизационные повестки, пожаловались, что не могут выяснить, на какой срок их призывают и можно ли во время мобилизации выехать за рубеж. Закон позволяет военкоматам определять ограничения на выезд призывников, указали юристы.

26 сентября 2022, 13:32

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи