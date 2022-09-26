Тамара Гродникова вновь задержана на пикете в Волгограде

26 сентября 2022, 15:22

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Полицейские задержали волгоградскую активистку Тамару Гродникову, вышедшую сегодня на одиночный пикет с требованием соблюдать право граждан на свободу слова.

Как писал "Кавказский узел", 22 сентября силовики задержали Тамару Гродникову, которая вышла на одиночный пикет в центре Волгограда с требованием свободы слова. Получив у Гродниковой объяснения, силовики отпустили ее. Пикет сорвали под надуманным предлогом, считает активистка.

Сегодня в 14.45 мск Тамара Гродникова была задержана на Аллее Героев, где проводила одиночный пикет в защиту права на свободу слова и выражения мнений. Первоначально полицейские проверили у нее документы, а спустя 10 минут подъехали два автомобиля ДПС, и Гродникова была задержана.

Во время пикета провокаций не было. Прохожие спокойно реагировали на акцию протеста, некоторые высказали Гродниковой слова поддержки, передал корреспондент "Кавказского узла", побывавший на месте пикета.

Напомним, пенсионерка Тамара Гродникова неоднократно проводила одиночные пикеты, выступая в том числе с требованиями прекратить давление на независимые СМИ, освободить политзаключенных, и с критикой в адрес властей. В марте Тамара Гродникова была оштрафована на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации армии и обжаловала решение суда, но областной суд 2 июня оставил в силе решение о штрафе. Сумма штрафа составляет три ее пенсии, отметила активистка. 6 июля Гродникова подала жалобу в кассационный суд на решение о штрафе. Она указала, что в плакатах, которые держала на пикете, говорилось лишь о блокировке СМИ и не высказывались мнения по поводу действий российских военных на Украине.

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