15 сентября 2022, 09:02

Суд обязал врачей в Кабардино-Балкарии обеспечить лекарствами ребенка-инвалида

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Кабардино-Балкарии удовлетворил иск родителей девочки-инвалида, которая не получала достаточную паллиативную помощь и лекарства, а также обязал врачей компенсировать им моральный вред, сообщили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 26 августа правозащитный проект "Монитор пациента и ЖКХ" сообщил, что сотрудники "Дома ребенка" в Кабардино-Балкарии сняли девочку с ДЦП с учета в выездной бригаде паллиативной помощи. Правозащитники сочли это местью родителям, которые добились для ребёнка бесплатных медицинских изделий. Мама девочки заявила в суде, что ее ребёнку не давали даже самые необходимые изделия, в то время как другие получали дорогие аппараты ИВЛ, хотя обращались за помощью позже. Заведующая "Домом ребенка" утверждала в суде, что это клевета, пояснил "Монитор пациента и ЖКХ".

Ранее "Монитор пациента и ЖКХ" сообщил, что Минздрав Кабардино-Балкарии не обеспечивает лекарствами больную девочку. Ребенок - паллиативная больная, у нее ДЦП, эпилепсия, множество врожденных пороков развития и осложнений. Ребенку постоянно нужно принимать лекарства, дышать увлажненным кислородом, питаться лечебной смесью через зонд. Родители девочки изначально подали иск к Минздраву республики, однако в суде выяснилось, что обеспечивать ребёнка медицинскими изделиями должен ГКУЗ "Дом ребенка специализированный", поэтому они были привлечены к процессу.

Правозащитники получили решение суда по делу девочки, сообщил в ночь на 15 сентября "Монитор пациента и ЖКХ" в своем Telegram-канале. "Её мама обращалась к нам за помощью в получении медицинских изделий. В результате "Дом ребёнка" снял её с учёта в выездной бригаде помощи. […] Права девочки восстановлены. МВД начало проверку. Суд мы выиграли давно, но решение получили только сегодня. Теперь ни у кого нет оснований говорить о клевете с нашей стороны", - говорится в публикации.

Суд обязал Минздрав, больницу и учреждение паллиативной помощи обеспечивать ребенка лекарствами и медицинскими изделиями, а с Минздрава Кабардино-Балкарии и больницы взыскал также компенсацию морального вреда - по 10 тысяч рублей, отмечается в сообщении.

В иске к Минздраву и ГБУЗ "Межрайонная многопрофильная больница" Нальчика было требование не только обязать их давать рецепты и вовремя их отоваривать лекарствами, но и вернуть деньги, потраченные родителями, а также требование взыскать с Минздрава и больницы по 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Публикация проиллюстрирована видеороликом, в котором ситуацию комментирует представитель истца. В опубликованном видеофрагменте мужчина не представился, в публикации его имя и должность также не указаны.

"Дело шло в суде около года. Мы подали на Минздрав, на районную больницу, и суд в качестве своей инициативы привлек паллиатив (учреждение паллиативной помощи. – Прим. "Кавказского узла"), так как убедился, что именно паллиатив должен был обеспечивать ребенка необходимыми медицинскими изделиями. Это кислородный концентратор и отсасыватель. Так вот, своими решением суд удовлетворил наши требования практически в полном объеме. То есть суд признал бездействие Минздрава незаконным, обязал организовать обеспечение [девочки] всеми необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями", - сказал он.

Также, по его словам, незаконным суд признал бездействие районной больницы. "Обязал обеспечивать ребенка лекарственными препаратами. Как с Минздрава, так и с больницы были взысканы по 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. А также суд обязал паллиатив обеспечивать ребенка всеми необходимыми медицинскими изделиями. Мы решением суда довольны", - сказал на видео представитель истца.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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