Анатолий Рыков. Фото: пресс-служба Федерального агентства связи (Россвязь) https://www.rossvyaz.ru/press/news/news3565.htm

13 сентября 2022, 06:15

Прокурор запросил для Анатолия Рыкова 15 лет колонии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Гособвинитель попросил для бывшего вице-мэра Сочи Анатолия Рыкова, который обвиняется в получении многомиллионной взятки, 15 лет колонии строгого режима и штраф в 120 миллионов рублей.

Как сообщал "Кавказский узел", вице-мэр Сочи Сергей Юрин и его предшественник Анатолий Рыков были задержаны 17 октября 2018 года по подозрению в получении взятки и арестованы. По этому же делу арестованы бывший замначальника правового управления мэрии Сочи Андрей Левентюк, замдиректора департамента стратегического развития города Александр Иванов, а также два адвоката - Алексей Литвинов и Николай Гребенюк. Уголовное дело Литвинова рассматривалось отдельно, в особом порядке, в сентябре 2021 года она был признан виновным в передаче крупных взяток и приговорен к семи с половиной годам колонии строгого режима.

Дело Юрина, Рыкова, Левентюка и Гребенюка было передано в суд в декабре 2020 года. По версии следствия, с 2015 по 2018 год заместители мэра Анатолий Рыков и Сергей Юрин, сотрудник городской администрации Андрей Левентюк и адвокат Николай Гребенюк в составе организованной группы получили от предпринимателей взятки на 120 миллионов рублей за предоставление земельного участка и выдачу разрешений на строительство.

В Хамовническом суде Москвы продолжается рассмотрение дела бывшего вице-мэра Сочи Анатолия Рыкова, обвиняемого в получении взяток. Гособвинитель запросил для него 15 лет колонии, сообщает 12 сентября РБК со ссылкой на адвоката Рыкова Алексея Гавришева.

По мнению обвинения, Рыков должен провести эти 15 лет в колонии строгого режима, а также выплатить штраф в 120 миллионов рублей. Кроме того, прокурор настаивает на запрете занимать определенные должности, пишет "Кубань 24".

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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