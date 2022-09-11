Помпезное празднование 100-летия Кабардино-Балкарии вызвало нарекания у местных жителей

11 сентября 2022, 15:49

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Власти Кабардино-Балкарии тратят деньги на массовые праздничные мероприятия, хотя в республике не решены проблемы с упадком промышленности и плохими дорогами, указали местные жители. Пользователи соцсети напомнили чиновникам об эвакуации школьников после сообщений о минировании и призвали уделить больше внимания безопасности в школах.

Как писал "Кавказский узел", день государственности Кабардино-Балкарии отсчитывается с 1 сентября 1921 года, когда Кабарда вышла из состава Горской республики и постановлением ВЦИК была создана Кабардинская автономная область. 16 января 1922 года была образована Кабардино-Балкарская автономная область.

В Кабардино-Балкарии с 9 по 11 сентября проходили мероприятия, посвященные 100-летию образования республики. В частности, в Нальчике прошли концерты, выставки, народные гуляния, передал корреспондент "Кавказского узла".

В 2018 году Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2022 году 100-летия Кабардино-Балкарской Республики, сообщил 10 сентября ТАСС. В Нальчике 10 сентября открылся новый парк 100-летия Кабардино-Балкарской Республики, там состоялась выставка Национального музея республики, на которой были представлены старинные вещи и предметы быта, национальные костюмы народов Кабардино-Балкарии. Также в Нальчике 10 сентября прошли праздник культур народов Кабардино-Балкарии с участием творческих коллективов республики "Национальная палитра "100 лет КБР" и фестиваль национальных культурных центров "Наш общий дом — Республика моя", говорится в публикациях на сайте правительства Кабардино-Балкарии.

Посетив праздничную сельскохозяйственную и промышленную выставку, журналист Владимир Кудаев не увидел повода для оптимизма, рассказал сам Кудаев корреспонденту "Кавказского узла". "По сравнению с тем, какие выставки проводились лет 30-40 назад, данная выставка не дает повода для хорошего настроения, потому что крупных промышленных предприятий уже нет", — сказал он.

Представителям общественности "не мешало бы коллективно подумать над тем, что дали эти 100 лет республике", поделился мнением журналист. "Я бы, например, не очень радовался тому, к чему мы пришли. Сегодня мы пришли к тому, что исчезает язык, забываются обычаи и традиции. Я бы хотел, чтобы мы подумали над тем, как это положение исправить, что нужно сделать, чтобы вернуть самое ценное из тех обычаев и традиций, которые составляли основу нашей жизни", — сказал Владимир Кудаев.

В истории Кабардино-Балкарии за сто лет "было всякое", сказал историк и краевед Виктор Котляров. "Были 1920-е годы, когда советская власть только устанавливалась. Были 30-е годы. 30-е годы были для Кабардино-Балкарии особенные. В 1933 году, когда по всей стране был голод, в Кабардино-Балкарии была еда, и даже было изобилие еды. В этом огромная заслуга тогдашнего руководителя республики Бетала Калмыкова", — рассказал историк корреспонденту "Кавказского узла".

При выходе Кабарды из Горской республики именно Калмыкову удалось сохранить земли, которыми ранее располагала Кабарда, добавил краевед. "Другое дело, что его время совпало с культом личности Сталина. И он лично причастен к репрессиям, в ходе которых была уничтожена вся образованная часть кабардинцев и балкарцев. Сам Калмыков также стал жертвой репрессивной машины", — сказал он.

Во время Великой Отечественной войны республика два месяца была под оккупацией, за время которой промышленности и сельскому хозяйству "был нанесен огромный ущерб", однако за два года после войны республика была восстановлена, а в послевоенное время четыре раза удостаивалась орденов Ленина за успехи в выращивании кукурузы, рассказал краевед.

Во время Великой Отечественной войны, в марте 1944 года, в Среднюю Азию были депортированы 37 713 балкарцев. За 18 дней дороги в необорудованных вагонах умерли 562 из них. Лишь в 1957 году балкарцам было разрешено вернуться на родину, говорится в справке о депортации балкарцев, опубликованном на "Кавказском узле".

"К началу 90-х в республике была развитая промышленность — десятки крупных оборонных предприятий, от которых в настоящее время практически ничего не осталось", — сказал Котляров, выразив надежду, что со временем предприятия будут восстановлены, в частности, Тырныаузский горно-металлургический комбинат.

Нальчанин Анатолий Баташев, проживающий в Москве, отметил позитивные перемены, которые произошли в Нальчике при подготовке к юбилею республики. В то же время он отметил, что ситуация в стране непростая, на Украине "тяжелая ситуация, гибнут люди". Но с другой стороны, по его мнению, это дает повод к тому, чтобы ценить мир. "Жизнь и смерть всегда идут рядом. Больно терять близких, но всегда нужно уметь радоваться и видеть хорошее", — сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Руководитель общественной организации Совет старейшин балкарского народа Исмаил Сабанчиев сказал корреспонденту "Кавказского узла", что не тратил бы деньги на развлекательные мероприятия. "Тем более когда страна проводит специальную военной операцию. А пустил бы их на ремонт нальчикских улиц, тех, которые остались неотремонтированными, либо оказал бы помощь нуждающимся", — сказал Сабанчиев.

Пользователи Instagram* в комментариях к публикации в паблике "ЧП / Нальчик" о праздновании 100-летия Кабардино-Балкарии напомнили о массовых сообщениях о минировании школ и упрекнули власти за масштабные празднования.

7 сентября в Нальчике из-за сообщений о минировании были эвакуированы учителя и ученики как минимум двух школ — № 5 и № 9. Сообщения о бомбах поступили в тот день также в школы других регионов Северного Кавказа. Все они оказались ложными.

"Мероприятия на широкую ногу. Лучше бы школы охраняли и дали бы им учиться спокойно", — написал, в частности, пользователь buka5923. "Власть, которая не может даже устранить проблему со школами и садами, зато веселиться всем — пожалуйста!" — возмутилась kha4idogova.

"После последних событий со школами, навели страх на людей… На мероприятие безопасно идти?" — поинтересовался sport_collection_07. "Если есть террористическая угроза, а она есть, судя по тому, что школы эвакуируются, о каких массовых праздничных мероприятиях с участием большого количества детей может идти речь?" — написала s_zalina_a. "В салютах наша сила. Пир во время чумы", — заметил bumerangq11.

Пользователь l_i_n_a_d_a_r_k_060 упрекнул критиков власти. "Чем связаны праздничные мероприятия и эвакуация в школах? Не сделали бы ничего к празднику, первыми бы опять громче всех возмущались бы, что даже к столетию республики ничего не провела только наша администрация, во всех остальных субъектах все торжественно и с размахом сделали, а мы как всегда", — написал он.

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