Армения опровергла заявление Азербайджана о ночных обстрелах

09 сентября 2022, 10:17

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Армянские военные в течение ночи обстреливали позиции азербайджанской армии, заявило Минобороны Азербайджана. Оборонное ведомство Армении опровергло это заявление.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан и Армения регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах. 8 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные ночью обстреливали позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском и Товузском районах. Минобороны Армении в свою очередь заявило об обстреле со стороны Азербайджана.

Оборонное ведомство Азербайджана сегодня заявило, что с вечера 8 сентября и до сегодняшнего утра подразделения вооруженных сил Армении обстреливали позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенных пунктов Ахмедли и Гаджилар Лачинского района и Зивель Кельбаджарского района. Обстрелы велись с перерывами в течение ночи из разнокалиберного стрелкового оружия, сообщило азербайджанское Минобороны сегодня на своем сайте.

"Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры", - сказано в сообщении ведомства.

Минобороны Армении опровергло это заявление. "В ночь на 9 сентября подразделения ВС Армении не открывали огонь по азербайджанским позициям, расположенным на восточном участке армяно-азербайджанской границы. Ситуация на границе относительно стабильная", - цитирует сообщение армянского военного ведомства NEWS.am.

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