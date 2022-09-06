Кадыров отказался уходить в бессрочный отпуск

06 сентября 2022, 02:52

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Глава Чечни Рамзан Кадыров в видеообращении заявил, что не имеет права покинуть свой пост, не спросив народ и президента России. По его словам, разговоры о бессрочном отпуске придется оставить на будущее.

Как писал "Кавказский узел", 3 сентября Рамзан Кадыров заявил, что "засиделся" на посту главы Чечни и готов уйти с должности. Он уточнил, что "вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск". В Кремле видели сообщение Кадырова о возможной отставке, но это "пока никак не материализовалось", заявил 4 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Пока мы исходим из того, что он продолжает руководство Чеченской Республикой", - сказал он. Аналитики предположили, что за словами Кадырова об уходе в бессрочный отпуск последует его назначение на федеральную должность.

Заявление о намерении уйти в бессрочный отпуск Кадыров сделал в видеообращении в своем Telegram-канале 3 сентября. "Сейчас я узнал, что я самый долгожитель среди всех глав субъектов. На первом месте. Уже 15 лет, как я руковожу республикой. У нас, у кавказцев, у чеченцев, есть пословица: каким бы ни был гость уважаемым, долгожданным, если он вовремя уезжает, то это еще бывает приятнее. Поэтому я думаю, что мое время тоже пришло — пока меня не выгнали… Мы об этом уже начали думать и постараемся вовремя уйти", — сказал он на видео. В текстовой части публикации он указал, что "и сам заметил, что засиделся". "Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск", — написал Рамзан Кадыров.

Глава Чечни Рамзан Кадырова сегодня, 6 сентября опубликовал в своем Telegram-канале видеообращение, в котором заявил, что не покидает свой пост. "Много обсуждают в эти дни мои слова о бессрочном отпуске", - отметил он, добавив, что хочет "положить конец всем разговорам".

Кадыров напомнил, что записать предыдущее заявление о том, что "засиделся" на своем посту, он решил после того, как "наткнулся на публикацию, в которой говорилось, что я занимаю свою должность 15 лет и являюсь "долгожителем" среди глав регионов". "Я подумал, что это много, и решил узнать ваше мнение", - сказал глава Чечни.

По словам Кадырова, позже он узнал, что 15 пребывания на посту главы региона - не такой уж рекорд. "Прежний рекорд, как выясняется, составляет 27 лет. Поэтому скажу больше: теперь я решил пойти на побитие действующего рекорда. Посмотрим, может я обойду этот показатель", - заявил глава республики.

Он заявил, что не возьмет "даже положенный ежегодный отпуск". "На самом деле просто так уйти я, конечно, не имею права. Народ доверил мне руководство регионом. И оправдать это доверие - моя святая обязанность. Уйти могу, только спросив народ и Президента России", - заявил Кадыров.

Глава Чечни также отметил, что сейчас готовятся к отправке в Донбасс "еще несколько тысяч решительно настроенных добровольцев и элитных бойцов". "Помимо этого, созданы новые подразделения, в состав которых входят настоящие профессионалы военного дела. Это два полка и три батальона", - резюмировал он.

Публикация Кадырова по данным на 02.30 мск сегодня, 6 сентября набрала 768 комментариев главным образом хвалебного характера.

В феврале 2007 года Рамзан Кадыров был назначен врио президента Чечни, а уже в марте официально стал президентом. В 2010 году президент Чечни стал именоваться главой. В марте 2011 года депутаты чеченского парламента единогласно проголосовали за переутверждение Рамзана Кадырова на посту главы республики. На выборах главы республики в 2016 году Кадыров получил поддержку более 97% избирателей, а в 2021 году, по данным ЦИК, - 99,7% голосов, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" биографической справке о Рамзане Кадырове.

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