Меликов предложил создать в Дагестане туристическую полицию

05 сентября 2022, 19:22

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В дагестанских городах-курортах нужно создать туристическую полицию, заявил глава Дагестана Сергей Меликов после серии конфликтов местных жителей с гостями республики.

Как писал "Кавказский узел", глава Дагестана Сергей Меликов отреагировал на видеозапись конфликта местного жителя с приезжими, который в грубой форме отреагировал на девушку в купальнике и прозрачной накидке и публично сделал ей замечания, снимая это на камеру. Пользователи Telegram указали, что автор видео повел себя агрессивно и разжигал конфликт вопреки извинениям туристов. После этого автор ролика дал объяснения полиции. Меликов указал, что резкие замечания и грубость от мусульман настраивают туристов против ислама, поддержав аналогичный посыл председателя совета имамов Каспийска Шамиля Багандалиева. Глава Дагестана призвал жителей республики быть терпимее и мягко наставлять тех, кто нарушает принятые в республике нормы.

В городах России с большим количеством туристов необходимо создать туристическую полицию, заявил сегодня глава Дагестана Сергей Меликов на семинаре-совещании по подготовке к заседанию президиума Государственного совета. "Нам необходимо думать над созданием туристической полиции, это очень важный аспект, пока у нас этот институт не работает. Это не функция Росгвардии, это охрана общественного порядка, которой занимается патрульно-постовая служба МВД. Такой институт нужен особенно там, где большой наплыв туристов", — процитировал его слова "Интерфакс-Туризм".

С предложением о создании туристической полиции ранее выступила глава Ростуризма после конфликта на сочинском пляже "Фрегат", в ходе которого охранники пляжа избили туриста из Минска. "Все должно происходить в рамках закона, и, если отдыхающий, турист, нарушает порядок, значит, нужно вызывать органы правопорядка, а не устраивать самосуд. Подобное в принципе недопустимо, а видеть такое фактически на главном курорте страны в самый разгар сезона – вообще за гранью. Индустрия гостеприимства должна проявлять особую заботу о каждом госте. И, думаю, назрел вопрос о создании туристической полиции в курортных зонах", - следует из записи в ее Telegram-канале от 5 июля.

Житель Минска 3 июля был избит в Сочи после конфликта с сотрудниками пляжа "Фрегат", которые заподозрили его сестер в торговле фруктами. Полиция отчиталась о начале расследования уголовного дела о хулиганстве. 5 июля суд арестовал трех подозреваемых в избиении на пляже "Фрегат" самбиста из Минска, еще один подозреваемый был задержан в Москве. Власти Сочи призвали владельцев и арендаторов пляжей при возникновении конфликтов вызывать полицию или Росгвардию.

При этом, как следует из сообщения Управления МВД по Краснодарскому краю, в Сочи туристическая полиция работает с 2018 года. "В 2018 году перед началом чемпионата мира по футболу на базе батальона патрульно-постовой службы в УВД по городу Сочи создан специализированный взвод туристической полиции. Вошедшие в состав подразделения полицейские прошли дополнительную подготовку в области разговорных иностранных языков, психологии и языка жестов. Сотрудники турполиции и по сей день на достойном уровне охраняют общественный порядок на территории популярных мест отдыха горожан и гостей города, обеспечивают комфорт и безопасность иностранных туристов на Кубани", - сказано в сообщении на сайте ведомства от 2 сентября.

На необходимость создания специальных условий для туристов в условиях возросшего туристического потока на курорты России, не раз обращали внимание аналитики и пользователи соцсетей. Так, в частности, в республиках Северного Кавказа не раз возникали конфликты с туристами из-за несоблюдения отдыхающими принятых в этих регионах правил поведения и требований к одежде. Так, 14 августа турист, пытавшийся уединиться с женщиной в горах Дагестана, опубликовал видео с извинениями перед жителями республики. Он пояснил, что в первый раз посетил республику и не знал, чего нельзя делать в горах. Видео с инцидентом, за который извинился гость республики, было опубликовано в тот же день. Автомобиль был припаркован в безлюдном месте, но автор видео и его спутник эмоционально, используя нецензурную лексику, отчитали пару, заявив, что они "в горах находятся", и в оскорбительной форме потребовали немедленно уехать. Также автор видео показал в кадре регистрационный номер машины туристов и пригрозил паре, что их "найдут ночью".

Проблема нетерпимости местных жителей к внешнему виду туристов довольно распространена, подтвердили дагестанские журналисты. Некоторые туристы, не знакомые с дагестанскими обычаями, думают, что едут "на юг", и поэтому надевают одежду, которая вызывает возмущение местных жителей, указал ранее гид из Махачкалы.

В июле 2021 года власти Дагестана подготовили памятку для гостей региона. В ней, в частности, указано, что туристкам при посещении республики не стоит носить облегающие джинсы и короткие юбки, а мужчинам рекомендуется не надевать шорты. В этой памятке также содержится призыв не допускать "активных проявлений чувств между мужчиной и женщиной на публике, таких как поцелуи, объятия и прочее". Часть пользователей интернета сочли рекомендации разумными, их оппоненты указали, что сами жители Дагестана зачастую не соблюдают внесенные в памятку правила.

В Дагестане и Чечне нет законов, которые запрещают туристам ходить в шортах или прозрачной одежде, а адаты не распространяются на туристов. Устранить недовольство местных жителей несоблюдением принятых в республиках правил поведения можно, создав туристические зоны, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи и представитель муфтията.

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