Власти Дахадаевского района сообщили о гибели росгвардейца на Украине

01 сентября 2022, 12:10

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Младший сержант Росгвардии Ислам Магомедов погиб на Украине, сообщили представители властей Дахадаевского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 205 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 31 августа администрация Хасавюртовского района сообщила о гибели на Украине военнослужащего Тимура Айдемирова. Он стал как минимум 204-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Представители властей передали в селе Дибгаши отцу погибшего на Украине 23-летнего младшего сержанта Росгвардии Ислама Магомедова орден Мужества, которым бойца наградили посмертно, сообщило сегодня на своем сайте Муниципальное казенное учреждение "Информационный центр Дахадаевского района" МО "Дахадаевский район".

Глава села Дибгаши Магомед Рамазанов отметил, что в селе появится улица имени Ислама Магомедова. "Соответствующее сессионное решение принято депутатами Дибгашинского сельского совета единогласно", - сказал он. Также, по словам главы села, мемориальная плита будет установлена в местной школе, где учился Магомедов.

Ранее решением собрания депутатов Дахадаевского района была утверждена единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей семьям погибших на Украине военнослужащих. "На сегодняшний день на Украине погибло 14 военнослужащих, и их семьям выплачена компенсация из муниципального бюджета", - говорится в публикации муниципального инфоцентра.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель как минимум 205 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, которые погибли в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

К 25 августа представители властей СКФО и ЮФО сообщили о гибели на Украине по меньшей мере 609 земляков. В том числе официально подтверждена гибель не менее 409 жителей СКФО, из них 200 уроженцев Дагестана.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики указали на дефицит информации о числе погибших на Украине. Истинные масштабы потерь в военной операции невозможно оценить до ее окончания, пояснил главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Малашенко. Как правило, больше всего контрактников - из бедных регионов, что объясняет частые сообщения о потерях среди уроженцев Дагестана и других регионов СКФО, предположил старший научный сотрудник Центра евроазиатских исследований МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

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