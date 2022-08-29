Ставропольская активистка сообщила о давлении на мать

29 августа 2022, 19:21

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сотрудники полиции неоднократно приходили к матери активистки из Георгиевска Дарьи Андреевой, настаивая на том, чтобы девушка и ее муж, которые были оштрафованы за дискредитацию армии, вернулись в Россию. Активистка расценила эти визиты как давление силовиков.

Как писал "Кавказский узел", супруги Дарья Андреева и Илья Никоноров из Георгиевска, оштрафованные на 30 тысяч рублей каждый по статье о дискредитации российской армии, вынуждены были уехать из России из-за давления со стороны силовиков. Поводом для давления стало расклеивание активистами листовок с пацифистскими высказываниями. Также пара отбыла четверо суток административного ареста за неподчинение полиции, сообщила Дарья Андреева.

Дарья Андреева сообщила о нескольких визитах полицейских к ее матери, проживающей в Георгиевске. Первый визит полицейских состоялся в начале августа, последний - в конце месяца. Сколько всего было визитов и звонков, активистка подсчитать затруднилась. "[В начале августа] приехал полицейский, который присутствовал при обыске. Сказал, что мы с мужем зря уехали, и если мы вернемся, то дадут штраф только пять тысяч рублей. Любопытно, что по нашей статье минимальный штраф – 30 тысяч рублей. В течение месяца полицейский звонил матери несколько раз и пытался узнать, как мы, не надумали ли вернуться. Говорил, что зря мы уехали, нам ничего не угрожает", - рассказала Андреева.

Активистка считает, что полиция пытается надавить на мать, чтобы та попросила пару вернуться. "Я думаю, они хотят показать родственникам, что наш экстренный отъезд был скорее истерией и на самом деле все хорошо и мы преувеличиваем серьезность ситуации. Есть теория, что им [полиции] дали по шапке за вышедшие статьи в СМИ с описанием их действий. Или надо кого-то посадить", - рассказала Андреева корреспонденту "Кавказского узла".

Активистка предоставила скрин переписки с матерью. Со слов полиции мать активистки утверждает, что дочери дали штраф в пять тысяч рублей, ее мужу – 15 тысяч рублей. Андреева считает это недостоверной информацией. "Это [изменение размера штрафа и сообщение об отсутствии угроз] чистая ложь. У нас нет статей с таким размером штрафа, так что - не верю", - сказала Андреева.

Матери вернули часть изъятого у пары оборудования. "Он [полицейский] отдал часть вещей, технику, без вопросов и каких-либо документов, доверенностей", - сказала она. Андреева отметила, что полиция не "вскрывала" компьютеры. "Не тронуты некоторые наши "ловушки". Мой компьютер пытались включать, а залезли в него в итоге или нет - не знаю, он был без шифровки", - сказала активистка.

Хранящаяся на ноутбуках криптовалюта осталась. "Деньги на месте. У криптовалютного кошелька есть пароль, который надо вводить при входе. Если завладеть паролем, можно и деньги забрать. В нашем случае это было невозможно, так как пароль хранился в виртуальном менеджере, тоже под паролем. Мы боялись, что они [отформатируют] диск, где хранится пароль от кошелька, так как не сделали копию менеджера паролей на облаке, а флешки тоже все изъяли", - прокомментировала Андреева.

В ближайшее время пара возвращаться в Россию не собирается, сказала Андреева. Она не сообщила, в какой стране проживает семья, но отметила, что довольна переездом. "В новой стране легче ходить по улицам, полиция теперь не пугает, а вызывает доверие, пропали привычки "типичного оппозиционера" - никогда не ходить домой напрямую. Я думаю, нас поэтому и нашли только через четыре месяца [после проведения акций]. Нет нужды шифровать технику, следить за речью на улице. Работаем мы с мужем удаленно, после ареста потеряли заказчиков, но уже смогли нормально восстановить большую часть [клиентов]. Со стороны местных жителей давления не чувствуется, пока не сталкивались вообще с каким-то особым отношением", - сказала Андреева.

Мать активистка отказалась давать комментарии "Кавказскому узлу" "в целях безопасности". Адвоката у пары в России нет. Обжаловать решение суда семья пока не может. "Письмо еще не приходило из суда. Только на госуслугах появился штраф. На сайте [суда] текста [судебного решения] еще нет", - закончила Андреева.

В отделе МВД России по Георгиевскому городскому округу корреспонденту "Кавказского узла" отказали в комментариях.

"Кавказский узел" также писал, что Андреевой и Никонорову по 26 лет, детей у них нет. Супруги работают дизайнерами, подрабатывают репортажной съемкой. Оба супруга являются политическими активистами с 2017 года. По признанию самой Андреевой, с того времени "они участвовали во многих предвыборных кампаниях: и волонтерами, и внутренними сотрудниками, в том числе на выборах в Госдуму".

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