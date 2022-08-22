Создатели осетинского перевода Библии призвали жертвовать на его издание

22 августа 2022, 20:27

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Российское Библейское общество ведет сбор пожертвований для издания Библии на осетинском языке. Перевод Библии готов, а денег на его издание нет, пояснили организаторы сбора и призвали поддержать проект пожертвованиями.

Как писал "Кавказский узел", завершен перевод Библии на осетинском языке, который осуществили Российское Библейское общество и Институт перевода Библии. Работа по подготовке текста продолжалась более двадцати лет.

Планируется, что Библия на осетинском языке будет издана в рамках празднования 1100-летия Крещения Алании, которое отмечается в сентябре этого года, сообщила на своем сайте Владикавказская и Аланская епархия.

На сайте Российского Библейского общества в разделе "Осетинская Библия" опубликован призыв пожертвовать на издание Библии на осетинском языке, а также поддержать проект "Библия - народам России". На эти цели предлагается жертвовать от 300 до 5000 рублей или выбрать сумму на свое усмотрение.

"У нас всё готово для печати Библии (на осетинском языке), а денег на печать нет! Мы обращались в государственные органы, в культурные фонды, но нам не выделили никаких средств", - говорится в сообщении на сайте общества.

В 2005 году во Владикавказе состоялась презентация Нового Завета на осетинском языке. "Это издание - первый опыт смыслового перевода Нового Завета на современный литературный осетинский язык. Переводчики стремились воспроизвести не порядок слов и построения предложений греческого текста, а его смысл", - сообщили тогда в Ставропольской епархии Русской православной церкви.

В проекте по переводу Библии стояла задача объединить Новый Завет на осетинском языке, переведенный в 2004 году Институтом перевода Библии, и Ветхий Завет. "Это большая и сложная работа. Нужно привести все к общему знаменателю. Стилистически это должно смотреться как единое произведение. Библия – это ведь разные книги, но с точки зрения осетинского читателя они должны быть единым произведением", – приводятся на сайте Института слова директора Санкт-Петербургского отделения РБО Вадима Жижина.

В организации пояснили важность издания Библии на осетинском языке. "На протяжении многих лет мы распространяли в Осетии книги Священного Писания на русском языке. Библии и Новые Заветы передавались в дар взрослым и детям. Уже выросло то поколение детей, для которых знакомство с "Детской Библией", "Евангельскими историями" было первым шагом на пути к Богу. Мы надеемся, что в скором времени осетинский народ услышит, как Господь говорит с ними на их родном языке", - отмечается на сайте Института.

В проекте по переводу Библии принимали участие известные ученые-филологи Осетии: Елизавета Кочиева, Наира Накусова, Казбек Мамукаев, Мурат Мамсуров, Сурен Ванеев, Дмитрий Асратян, Сафар Хаблиев. В разное время переводы Библии осуществляли Гаппо Баев, Аксо Колиев, указано на сайте Российского Библейского общества.

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