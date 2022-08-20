Жители Чечни пожаловались на длительные отключения воды

20 августа 2022, 11:59

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Житель Грозного записал видеоролик о том, что в его доме четыре дня нет воды, при этом "Водоканал" не отвечает на звонки. Пользователи соцсетей в комментариях подтвердили информацию и указали, что в некоторых районах города воды нет уже две недели, а в отдельных селах вода не подается в дома уже несколько месяцев.

Как писал "Кавказский узел", жители Чечни неоднократно жаловались на перебои с водой. 17 июля Ачхой-Мартановского района Чечни рассказал в соцсетях, что обращения в "Водоканал" с жалобой на отсутствие воды оказались безрезультатными. Длительные перебои с водоснабжением наблюдаются и в других населенных пунктах Чечни, указали авторы комментариев.

На улице Айдамирова в Грозном четвертые сутки нет воды, сообщил автор ролика, опубликованного 19 августа в паблике "ЧП / Чечня" в Instagram*. Мужчина на видео сказал, что он живет в доме 141/9 и показал счетчик воды. "Давление четвертые сутки не подается. Водоканал на звонки не отвечает. Никаких движений нет. Люди страдают, никто ничего не предпринимает", - прокомментировал он.

Жители улицы Айдамирова подтвердили информацию. "Айдамирова 141/3 - тоже нет. Когда же будет вода, четвертый день нет", - написала zareta___85.

"Абсолютная правда! Замучили!" - поддержал автора ролика пользователь mmm9995mmm.

"Реально, уже столько дней мучаемся без воды в эту жаркую погоду", - подтвердила ameliyaaaa_77.

В других районах Грозного также нет воды уже долгое время, следует из комментариев.

"На проспекте Путина, 8 - тоже не идёт вода уже вторую неделю", - заверил deni.rashidov.

"Это, по ходу, везде", - посетовала angel_35_55.

"Воду отключают часто, а когда вода есть, она до того грязная, что вода в реках может быть чище!" - выразил возмущение makka_058.

В других городах и селах Чечни отключили воду значительно раньше, рассказали пользователи соцсетей.

"Город Шали, улица Восточная. В конце улицы вообще нет воды уже три месяца. Воду таскаем", - написал gumservis86.

"У нас с апреля нет. воды. Урус-Мартановский район, село Шалажи. Иногда ночью капает", - указал seed77777.

Вопрос отключения воды обсуждался и в комментариях на "Кавказском узле".

"...В Чечне последние недели стоит жара под 40 и за 40 градусов, но даже в Грозном люди жалуются на многодневное отсутствие воды в многоквартирных (!) домах.... А мы тут о кровной мести рассуждаем...", - заметил сегодня пользователь с никнеймом jody, комментируя публикацию "Кадыров отказался объявлять "кровную месть" Зеленскому".

Прокуратура Чечни по факту публикации в соцсети организовала проверку "деятельности управляющей компании и ресурсоснабжающей организации", сообщило сегодня ведомство в своем Telegram-канале.

Напомним, 12 июля жители Грозного пожаловались в соцсетях на перебои с водоснабжением и грязную водопроводную воду. Аналогичные проблемы есть и в других населенных пунктах Чечни, сообщили пользователи Instagram* и Telegram. "Водоканал Грозного" в ответ на жалобы горожан заявил, что загрязнение воды стало временным последствием замены ветхих труб. Перебои с водоснабжением и низкое качество воды наблюдаются регулярно, возразили грозненцы.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.