Тело шестого погибшего найдено на месте взрыва в Ереване

15 августа 2022, 08:52

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Число погибших в результате взрыва в ереванском торговом центре выросло до шести, сообщило сегодня МЧС Армении.

Как писал "Кавказский узел", МЧС сегодня сообщало о пяти погибших в результате взрыва в ереванском торговом центре, пропавшими без вести числились 16 человек.

14 августа взрыв произошел на складе фейерверков в оптово-розничном торговом центре "Сурмалу" в Ереване. После взрыва начался сильный пожар, часть здания обрушилась. Общее число пострадавших превысило 60 человек.

После взрыва в ереванском торговом центре погибли шесть человек, личности двоих из них не установлены, сообщило сегодня МЧС Армении на своем сайте в 6.00 мск.

Число пропавших без вести осталось тем же: 16 человек. По состоянию на 22.00 мск 14 августа "28 граждан выписаны, 28 находятся на стационарном лечении", - говорится в сообщении ведомства, переведенном на русский язык "Кавказским узлом".

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