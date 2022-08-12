Медработники в защитных костюмах в машине скорой помощи. Кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=1PYgEX-JZ34

12 августа 2022, 08:19

Оперштаб предложил вернуть масочный режим в Дагестане

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Дагестане растет число новых случаев заражения коронавирусом, констатировал республиканский оперштаб и рекомендовал вновь ввести масочный режим и ограничение на число участников массовых мероприятий.

Как писал "Кавказский узел", 1 августа Минздрав Дагестана сообщил о росте числа случаев заражения COVID-19 и внебольничной пневмонией и призвал жителей республики пройти вакцинацию и ревакцинацию.

15 февраля Минздрав Дагестана сообщил о стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19. 10 марта большинство ограничений в республике были отменены, масочный режим продолжал действовать до 7 июня. После его отмены осталось в силе лишь предписание проводить дезинфекцию.

В Дагестане ухудшается эпидемиологическая ситуация, число новых случаев заболевания COVID-19 растёт, заявил председатель правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов на заседании оперштаба по противодействию распространения коронавируса.

По словам премьера, после непродолжительной стабилизации, в последние две недели "повсеместно вновь отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации". "Сегодня в стационары нашей республики госпитализировано 105 пациентов с новой коронавирусной инфекцией (из них 14 детей, 24 пациента в возрасте старше 65 лет, 14 беременных), при этом еще месяц назад на стационарном лечении находился всего один пациент. Количество больных, получающих лечение на дому, также за последний месяц существенно увеличилось – с 10 до 556 человек. Растет и количество положительных результатов тестирования. Так, за последние сутки выявлено 92 положительных результата тестирования (для сравнения – 10 июля 2022 года – три положительных результата)", – говорится в публикации, размещенной 11 августа в Telegram-канале правительства Дагестана.

По данным управления Роспотребнадзора, наибольший прирост заболеваемости за неделю отмечается в шести муниципалитетах: в Буйнакском, Тарумовском, Хасавюртовском районах, Дербенте, Каспийске и Кизляре.

Врио руководителя управления Роспотребнадзора Раисат Арбуханова предложила, чтобы работодатели контролировали соблюдение масочного режима и дезинфекционный режим в своих организациях. "Руководителям организаций, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям при осуществлении различных видов работ и услуг обеспечить соблюдение дезинфекционного режима и проведение уборки помещений", – приводятся в публикации ее слова.

В итоге оперштаб рекомендовал ввести масочный режим в местах массового скопления людей и ограничить проведение в закрытых помещениях мероприятий с участием более 500 человек. Работодателям рекомендовано ввести контроль за соблюдением масочного режима и дезинфекционного режима в организациях, сообщило правительство республики.

По данным на 11 августа, за сутки в Дагестане выявлено 105 случаев заражения COVID-19, госпитализировано 11 пациентов. C начала пандемии в республике коронавирус зафиксирован у 94322 человек, из них 90124 выздоровели, в том числе 24 за последние сутки, 3594 умерли (за последние сутки умерших не было), следует из информации на сайте "Стопкоронавирус.рф". Данные на 12 августа там пока не опубликованы.

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Примечание:

"Минздрав заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Дагестане", "Суд отказал в компенсации родным умершего во время пандемии в Дагестане фельдшера", "Отчет властей Дагестана о снижении заболеваемости COVID-19 вызвал скепсис в соцсети".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

12 августа 2022, 10:39

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