Кандидат в депутаты задержан во время агитации в Краснодаре

10 августа 2022, 00:45

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Полицейские задержали кандидата в муниципальные депутаты от партии КПРФ Ивана Калашникова, который проводил агитацию в Краснодаре.

Как писал "Кавказский узел", 27 июля истек срок подачи документов для регистрации на участие в выборах в заксобрание Кубани седьмого созыва, которые пройдут 11 сентября. По данным партий и СМИ, избирком зарегистрировал списки "Единой России" и "Справедливой России - За правду". Ранее был зарегистрирован список КПРФ. Отказы нескольким кандидатам от КПРФ в регистрации на выборах в заксобрание Кубани не повлияли на позиции партии в предвыборной гонке, указал политолог Андрей Гусий. Парламентские партии при регистрации кандидатов почти не испытывают трудностей, подтвердил бывший депутат Александр Коровайный.

27 июля избирком Кубани зарегистрировал списки кандидатов, выдвинутых реготделениями партий "Новые люди", "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" и "Единая Россия". При этом реготделение ЛДПР "проинформировано о выявленных недостатках в документах, представленных при выдвижении и для регистрации краевого списка кандидатов", а реготделению партии "Родина" направлено извещение об отсутствии документов, необходимых для регистрации краевого списка кандидатов, говорится в сообщении, размещенном на сайте избиркома.

Кандидат в муниципальные депутаты от КПРФ Иван Калашников задержан силовиками во время агитации в Краснодаре, приводит 9 августа его сообщение правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Он рассказал, что проводил агитацию с кубом, на котором было его имя, а также имена ещё двух других кандидатов от партии. По словам Калашникова, его доставили в один из опорных пунктов полиции Краснодара. Он не уточнил, в чем именно его обвиняют.

На сайте ГУ МВД по Краснодарскому краю информация о задержании Калашникова, по состоянию на 00.45 мск 10 августа, не опубликована.

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