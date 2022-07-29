Аналитики оценили последствия отказов кандидатам в депутаты заксобрания Кубани

29 июля 2022, 13:20

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Отказы нескольким кандидатам от КПРФ в регистрации на выборах в заксобрание Кубани не повлияли на позиции партии в предвыборной гонке, указали политолог Андрей Гусий. Парламентские партии при регистрации кандидатов почти не испытывают трудностей, подтвердил бывший депутат Александр Коровайный.

Как писал "Кавказский узел", 27 июля истек срок подачи документов для регистрации на участие в выборах в заксобрание Кубани 7-го созыва, которые пройдут 11 сентября. По данным партий и СМИ, избирком зарегистрировал списки "Единой России" и "Справедливой России - За правду". Ранее был зарегистрирован список КПРФ. Краевой избирком к 19 мск 27 июля не подтвердил эти сведения.

27 июля избирком Кубани зарегистрировал списки кандидатов, выдвинутых реготделениями партий «Новые люди», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» и «Единая Россия». При этом реготделение ЛДПР "проинформировано о выявленных недостатках в документах, представленных при выдвижении и для регистрации краевого списка кандидатов", а реготделению партии «Родина» направлено извещение об отсутствии документов, необходимых для регистрации краевого списка кандидатов, говорится в сообщении, размещенном на сайте избиркома.

Нескольким кандидатам от КПРФ отказано в регистрации на выборах в заксобрание Краснодарского края, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" политолог Андрей Гусий. "Коммунисты потеряли нескольких потенциальных кандидатов, но отнеслись, в том числе и в руководстве партии, к этому с пониманием – так как там реальные ошибки при сборе документов. Как я понимаю, оспаривать решение избиркома они не будут, так как осознают – снятие имело основания", - сказал он.

Это не влияет на позиции КПРФ, подчеркнул политолог. "Снятые кандидаты - явно не фавориты, да и не самые известные общественно-политические деятели партии. Никого не хочу обидеть, но это технические кандидаты, которые, как я понимаю, собирали документы сами. Понятно, что юристы занимались списком и фаворитами от партии, которые потенциально имеют высокие шансы получить мандат", - отметил Гусий, подчеркнув, что в целом в Краснодарском крае отказов кандидатам "мало, и на избирательную картину они не повлияют".

К 24 июля статус зарегистрированных кандидатов получили 43 из 45 кандидатов, выдвинутых краевой конференцией КПРФ, говорится в публикации на сайте кубанского реготделения партии. В сообщении не названы имена двух кандидатов, не получивших регистрацию, и причины отказа в регистрации.

Парламентские партии при утверждении списков кандидатов почти не испытывают трудностей, и отказов "практически нет", поэтому ожидать от них претензий в ЦИК или судебных исков преждевременно, считает бывший депутат ейского райсовета Александр Коровайный.

"Есть только отдельные отказы, и скорее всего, там действительно с документами что-то не в порядке. Так, отказали одному кандидату от "Справедливой России". Имеются отказы нескольким самовыдвиженцам, которые сами сняли кандидатуры затем. Тотальных отказов нет. Тем более что срок регистрации (до 6 августа. - Прим. "Кавказского узла") не завершён. В целом никаких скандалов нет", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Коровайного, из партий полностью отказали "Гражданской платформе", но будут ли они обжаловать это решение, пока неизвестно.

28 июня краевое отделение партии «Гражданская платформа» выдвинуло трех кандидатов в депутаты заксобрания по одномандатным округам (Сергея Воскобойникова, Максима Ясенецкого и Руслана Кравченко), а также кандидата в депутаты совета Ейского района Виталия Клименко, говорится в публикации на сайте партии. По состоянию на 13.00 мск 29 июля, "Гражданская платформа" не прокомментировала на своем сайте информацию о том, что список не зарегистрирован в краевом избиркоме.

Напомним, 23 июля представитель избиркома Кубани сообщил, что сдача списков кандидатов на выборы завершилась 22 июля, списки сдали шесть партий: пять присутствующих в парламенте ("Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду", "Новые люди"), а также партия "Родина". Победители на выборах в заксобрание в основном уже определены, и интриги на выборах не ожидается, указали координатор движения "Голос"* в Краснодарском крае Давид Канкия и Андрей Гусий.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* внесен Минюстом в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.