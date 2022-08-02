Защита Чалабяна обвинила судью в пристрастности

02 августа 2022, 02:55

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Защита армянского оппозиционера Аветика Чалабяна обвинила судью в пристрастности и потребовала его отвода, но в прошении было отказано.

Как писал "Кавказский узел", 14 мая Аветик Чалабян был арестован на два месяца по делу о попытке подкупа председателя студсовета Аграрного университета в Ереване с целью мобилизовать студентов на протестные акции. Дело Чалабяна сфабриковано, власти хотят таким образом запугать участников протестов, заявил правозащитник Аветик Ишханян. Надзорный прокурор отказался утверждать обвинительное заключение по делу Чалабяна и вернул материалы дела следствию. 27 июля Чалабяна освободили из заключения, поскольку срок его содержания под стражей истек и не был продлен.

В ереванском суде 1 августа продолжилось судебное разбирательство по делу Аветика Чалабяна. Это второе заседания по делу оппозиционного деятеля. Предыдущее заседание 29 июля перенесли из-за проблем со здоровьем Чалабяна, у которого, в частности, случился гипертонический криз, передает корреспондент «Кавказского узла».

Защита Чалабяна подала ходатайство об отводе судьи Мнацакана Мартиросяна, однако судья отказал адвокатам в прошении. «На прошлом заседании суд проигнорировал факты нарушения положений Уголовно-процессуального кодекса, которые представила защита. У суда были основания вернуть обвинительное заключение надзорному прокурору. Но этого не было сделано, что ставит под сомнение беспристрастность суда», - заявил на суде адвокат Вараздат Арутюнян.

Кроме того, суд постановил привлечь общественного защитника для Чалабяна, хотя он не отказывался от услуг своих адвокатов, добавил адвокат.

Другой адвокат Чалабяна Армен Андрикян отметил, что судье Мартиросяну визируют политические дела. «Защита не ожидает беспристрастности от суда», - заявил он на суде.

Именно Мнацаканян вынес обвинительный приговор Николу Пашиняну, который ЕСПЧ признал незаконным, добавил адвокат.

Аветик Чалабян также отметил, что судья Мартиросян долгие годы ведет дела общественных и политических деятелей, которые находятся в оппозиции властям.

«Есть такие примеры, как дело Агвана Овсепяна, Армена Григоряна, который умер в этом самом зале. Я не помню ни единого случая, когда вы по политическим делам вынесли бы оправдательный приговор. Полагаю, и по моему делу не будет оправдательного вердикта. Я не припомню ни одного случая, когда суд принял бы доводы защиты. Есть причины полагать, что так будет и впредь. Это дает повод сомневаться и не рассчитывать на справедливое разбирательство», - заявил он суду.

Следующее судебное заседание назначено на 3 августа.

Напомним, что продюсер Армен Григорян, обвиняемый в разжигании межнациональной розни, умер 15 июля во время заседания суда. Представители оппозиции отметили, что его держали под арестом, несмотря на проблемы со здоровьем. В тот же день участники протестной акции в Ереване возложили на власти вину за смерть Армена Григоряна. Тюремные условия содержания и проблемы с медицинским обслуживанием становятся причиной ухудшения здоровья заключенных, заявили после смерти Григоряна в ереванском Клубе общественной журналистики "Медиа Центр".

Агван Овсепян был арестован 7 сентября 2021 года по обвинению во взяточничестве и отмывании денег. Следствие считает, что, будучи генпрокурором в 2004-2013 годах и председателем Следственного комитета в 2014-2018 годах, Овсепян управлял несколькими предприятиями, получил взятку, эквивалентную 380 тысячам долларов, присвоил имущество на 1,6 миллиона долларов и легализовал полученные преступным путем 2,6 миллиона в долларовом эквиваленте. Овсепян вину не признал. 28 июля стало известно о его госпитализации