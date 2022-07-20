Смерть Армена Григоряна актуализировала проблему медицинского обслуживания в тюрьмах Армении

20 июля 2022, 13:31

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Тюремные условия содержания и проблемы с медицинским обслуживанием становятся причиной ухудшения здоровья заключенных, заявили участники обсуждения в ереванском Клубе общественной журналистики "Медиа Центр". Темой обсуждения стала смерть кинопродюсера Армена Григоряна.

Как писал "Кавказский узел", продюсер Армен Григорян, обвиняемый в разжигании межнациональной розни, умер 15 июля во время заседания суда. Представители оппозиции отметили, что его держали под арестом, несмотря на проблемы со здоровьем. Омбудсмен потребовала от Генпрокуратуры и Минюста расследовать смерть Григоряна. В тот же день участники протестной акции в Ереване возложили на власти вину за смерть Армена Григоряна. Они заявили, что действия властей привели к тому, что у кинопродюсера Армена Григоряна ухудшилось здоровье, и в конечном итоге он умер в зале суда от остановки сердца.

Правозащитница Заруи Ованнисян отметила, что любой заключенный находится под охраной государства, и оно несет ответственность за обеспечение и соблюдение его прав, в том числе за условия содержания.

По ее словам, смерть кинопродюсера Армена Григоряна вызвала множество вопросов, в том числе об обоснованности меры пресечения. "Практика избрания крайней меры пресечения на досудебном этапе осталась неизменной. Арест применяется как инструмент давления или наказания", - отметила Ованнисян в ходе сегодняшнего обсуждения, которое транслировалось на странице "Медиа Центра" в Facebook*.

Правозащитница также указала на условия содержания в тюрьме, куда был помещен Григорян. "Это пенитенциарное учреждение не является наследием советской эпохи, ее построили недавно, но построили в плохой климатической зоне, где зимой холодно, а летом жарко. Тюрьма построена со строительными нарушениями, в ней нет системы вентиляции", - заявила Ованнисян, выступление которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Кроме того, по ее мнению, необходимо понять, какие шаги предпринимал медицинский персонал для стабилизации состояния Армена Григоряна.

"В прошлом году в тюрьмах и колониях было зафиксировано 13 смертей. Однако на наш запрос, который помог бы понять, на каком этапе было упущение, пока еще нет ответа. Смертность в пенитенциарных учреждениях показывает отношение государства к заключенным. В 2021 году было зафиксировано 366 случаев членовредительства и 374 случая голодовки. Такие высокие показатели говорят о том, что заключенные вынуждены прибегать к крайним мерам, чтобы озвучить свои проблемы, и среди них высокий процент заключенных, которые пытались обратить внимание на проблемы со здоровьем", - сказала правозащитница.

Глава Управления по предотвращению пыток и жестокого обращения Офиса омбудсмена Армении Лаура Гаспарян также отметила, что заключенные прибегают к крайним мерам для привлечения внимания к своим проблемам.

"Почти половина таких заключенных страдает хроническими болезнями. Врачи берут их на диспансерное наблюдение. Но заключенным с хроническими болезнями, объявившим голодовку, необходима специализированная помощь. У нас ограничиваются ежедневным врачебным мониторингом, тогда как состояние заключенного ухудшается. Тюремный медперсонал не знает, что делать с заключенным, объявившим голодовку", - заявила она в ходе дискуссии.

По словам Гаспарян, совместно с Советом Европы разрабатывается программа переподготовки тюремных врачей, которая позволит им правильно наблюдать заключенных, объявивших голодовку.

"Важно обеспечить защиту их прав. Недостаточно наблюдать за динамикой состояния - давление мерить, следить за потерей веса. Такой подход не позволяет правильно оценить состояние здоровья и самочувствие заключенного, организовав своевременное лечение", - подчеркнула представитель офиса омбудсмена.

Отсутствие системы вентиляции также содействует ухудшению здоровья заключенных, считает Гаспарян.

"В армянском обществе отсутствует культура сохранения здоровья, к врачам обращаются в крайних случаях. И это тоже является проблемой, так как заключенные часто не в курсе, какие у них есть проблемы со здоровьем. И уже под стражей у них начинает ухудшаться самочувствие. Как вариант, перед поступлением в пенитенциарное учреждение заключенный должен пройти минимальное медобследование, чтобы были представления о состоянии его здоровья", - отметила она.

В пресс-службе Генпрокуратуры Армении корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что по факту смерти кинопродюсера Армена Григоряна возбуждено уголовное дело по статье 187 УК Армении (неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинским сотрудником своих профессиональных обязанностей).

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