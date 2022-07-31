Начато строительство подъездной дороги к горнорудному комбинату в Тырныаузе

31 июля 2022, 22:05

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В рамках проекта по запуску Эльбрусского горнорудного комбината получена лицензия на право пользования недрами, разработано технико-экономическое обоснование с оценкой рудных запасов, начато строительство подъездной автодороги, сообщили в министерстве промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", в июне в Минэкономразвития России сообщили, что проект по возобновлению добычи вольфрама и молибдена на Тырныаузском горно-обогатительном комбинате (ГОК) важен для развития всего Северо-Кавказского федерального округа, и в связи с этим в него планируется вложить около 55 миллиардов рублей. Добыча и переработка вольфрамо-молибденовой руды будет осуществляться на горнообогатительном комбинате в Тырныаузе, а переработка концентратов — на гидрометаллургическом заводе в Невинномысске.

Введенный в строй в 1940 году Тырныаузский горнообогатительный комбинат прекратил свою деятельность в начале 2000-х годов. В декабре 2011 года в рамках проекта по возрождению комбината была создана "Кабардино-Балкарская вольфрамо-молибденовая компания". По оценкам на 2016 год, балансовые запасы месторождения составили около 210 тысяч тонн триоксида вольфрама. В мае 2017 года предварительная стоимость проекта по разработке Тырныаузского месторождения составила примерно 20 млрд рублей.

Минэкономики Кабардино-Балкарии сообщило о начале строительства подъездной автодороги к Эльбрусскому горнорудному комбинату. По словам генерального директора комбината Ушакова, финансирование производится за счет займов в размере 2,7 млрд рублей от ООО «РТ-Развитие бизнеса» (ГК «Ростех»), являющегося акционером холдинга АО «Эльбрусметалл». Для строительства автодорог, в случае необходимости и авансов на технологическое оборудование подписаны кредитные соглашения с АО «ИнфраВЭБ» на сумму 750 млн рублей, сообщается в Telegram-канале министерства промышленности, энергетики и торговли КБР.

Проект является базовым для реализации металлургического кластера в СКФО общей стоимостью 46 млрд рублей, цель которого - обеспечение сырьевой независимости Российской Федерации. Реализован первый этап проекта: приобретена лицензия на право пользования недрами, разработано технико-экономическое обоснование проекта с оценкой запасов полезных ископаемых, приобретены горнокапитальные выработки. Начаты работы по реализации второго этапа проекта. В настоящее время разработана проектная документация на строительство горно-обогатительного комбината, успешно пройдена главгосэкспертиза России, договоры на техническое присоединение к газовым и энергетическим сетям, передает ГТРК «Кабардино-Балкария».

«Сегодня активно идет работа с банковскими учреждениями, до конца года будут финансы. Мы сегодня увидели, что активно идет строительство дороги, которая будет сдана в эксплуатацию согласно плана», - приводит телекомпания слова председателя правительства Кабардино-Балкарии Алия Мусукова.

Дорогу протяженностью 11 километров подрядчик обещает построить до конца года, заработать предприятие должно уже в 2024-м году. Как рассчитывают чиновники, 750 человек будут трудоустроены в точках добычи и переработки вольфрамо-молибденовых руд. Сейчас идут активные переговоры с красноярским и владикавказским профильными вузами по подготовке кадров для предприятия. В руководстве компании решают вопрос о замене части европейского оборудования, которое собирались покупать, российским, указано в репортаже.

Напомним, в начале июля Минэкономики Кабардино-Балкарии сообщило, что российская компания сменила чешскую в проекте по возобновлению добычи вольфрама и молибдена на Тырныаузском горно-обогатительном комбинате. Чиновники оценили связанные с реализацией проекта риски как умеренные.

Жители Кабардино-Балкарии ранее скептически оценили планы властей возобновить работу горнорудного комбината, указав, что предприятие разграблено, а сам Тырныауз находится в упадке. Развал Тырныаузского горнообогатительного комбината повлек за собой рост безработицы среди молодежи. Шахты, предприятия общей протяженностью более 300 километров после остановки предприятия использовали для укрытия боевики.

В апреле 2018 года право на разработку вольфрамо-молибденового месторождения в Тырныаузе получило ООО "Эльбрусский горнорудный комбинат", учредителями которого выступают дочерние компании "Ростеха" — ООО "РТ-глобальные ресурсы" и ООО "РТ-развитие бизнеса". В руде на Тырныаузском месторождении в Кабардино-Балкарии обнаружено высокое содержание полезных компонентов, отчитались чиновники в августе 2018 года.

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