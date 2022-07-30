Длина пробки на Военно-Грузинской дороге (отмечена красным) на 09.55 мск 30 июля 2022 года. Скриншот Яндекс-карты

30 июля 2022, 10:06

Военно-Грузинская дорога открылась для всех видов транспорта

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Движение по Военно-Грузинской дороге, закрытое для после крушения вертолета, возобновлено, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", 29 июля потерпел крушение вертолет, который направлялся на помощь парапланеристам в Гудаури. На борту находились восемь человек, все они погибли. Также погиб турист, который совершал перелет на параплане. Власти Грузии объявили 30 июля днем траура по погибшим. До конца спасательной операции движение по Военно-Грузинской дороге было перекрыто.

"По состоянию на 07.00 (мск) Военно-Грузинская дорога функционирует в штатном режиме", - сообщило сегодня на своем сайте управление МЧС по Северной Осетии.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", на 09.55 мск, на российском контрольно-пропускном пункте видны очереди из легковых и грузовых машин. Изображение с камеры на противоположной стороне дороги отсутствует. Интерактивная карта пробок показывает, что на Военно-Грузинской дороге образовался сильный затор. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

Напомним, 29 июля пользователи соцсети "ВКонтакте" сообщили, что с обеих сторон КПП "Верхний Ларс" наблюдаются большие заторы из машин.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, указано в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто планирует поехать в Грузию на автомобиле, собраны в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс" на "Кавказском узле".

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Примечание:

"Ураган повредил крышу дома престарелых на востоке Грузии", "Помощь спасателей потребовалась туристам на канатной дороге в Грузии", "Транскам закрыт для грузовиков".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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