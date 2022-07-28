Азербайджан отверг обвинения в обстрелах приграничных территорий

28 июля 2022, 17:13

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Минобороны Армении сообщило сегодня об обстреле позиций на границе с Азербайджаном, а МВД Нагорного Карабаха проинформировало об обстреле приграничных сел Тагавард и Красный Базар. Минобороны Азербайджана распространило заявления, в которых утверждает, что эта информация не соответствует действительности.

Как писал "Кавказский узел", Армения и Азербайджан регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах, в том числе на армяно-азербайджанской границе. Так, 16 июля Азербайджан заявил, что армянские военные с приграничной территории подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанских солдат в Кельбаджарском районе. Армения опровергла эти сведения. 26 июля Минобороны Азербайджана сообщило, что позиции азербайджанских военных семь раз за сутки подверглись обстрелам с территорий, подконтрольных властям Нагорного Карабаха, а также два раза вблизи армяно-азербайджанской границы. Солдаты Азербайджана открыли ответный огонь, сообщило Минобороны страны.

Подразделения Вооруженных сил Азербайджана 28 июля около 12.00 (11.00 мск) открыли огонь из огнестрельного оружия различного калибра по армянским боевым позициям, расположенным на восточном направлении армяно-азербайджанской границы. Ответными действиями армянской стороны огонь азербайджанских подразделений был подавлен, пишет сегодня Минобороны Армении на своем сайте

Минобороны Азербайджана опровергло сообщения армянской стороны о перестрелке на границе двух стран. "Информация о том, что подразделения азербайджанской армии открыли огонь в направлении позиций противника на азербайджано-армянской государственной границе, является ложью и дезинформацией", - перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение, опубликованное на странице Минобороны Азербайджана в Facebook*.

Пресс-службу Министерства внутренних дел Карабаха также сообщила сегодня, что Вооруженные силы Азербайджана около 11.45 (10.45 мск) открыли беспорядочный огонь в направлении населенных пунктов Тагавард и Красный Базар, находящихся в зоне ответственности российских миротворцев, обстрел сел продолжался около 20 минут. Ответными действиями огонь азербайджанских подразделений был подавлен, сообщило издание News.Am со ссылкой на пресс-релиз ведомства.

Минобороны Азербайджана также опровергло сообщения СМИ Армении об обстреле азербайджанскими военными поселка Красный Базар в Ходжавендском районе, говорится в другом сообщении, опубликованном на странице ведомства в Facebook*.

Село Красный Базар стало пограничным после карабахской войны осенью 2020 года. Рядом с ним расположены военные посты Азербайджана, также там находится одна из баз миротворческого контингента России. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения миротворцев в Нагорном Карабахе.

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