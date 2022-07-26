Азербайджан сообщил о перестрелках в Нагорном Карабахе

26 июля 2022, 11:22

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Позиции азербайджанских военных семь раз за сутки подверглись обстрелам с территорий, подконтрольных властям Нагорного Карабаха, а также два раза вблизи армяно-азербайджанской границы. Солдаты Азербайджана открыли ответный огонь, сообщило Минобороны страны.

Как сообщал "Кавказский узел", Армения и Азербайджан регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах, в том числе на армяно-азербайджанской границе. Так, 16 июля Азербайджан заявил, что армянские военные с приграничной территории подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанских солдат в Кельбаджарском районе. Армения опровергла эти сведения.

Какие территории перешли под контроль Азербайджана по итогам войны 2020 года в Нагорном Карабахе можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий.

За минувшие сутки военные Армении совершили несколько обстрелов позиций азербайджанских войск вблизи армяно-азербайджанской границы, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

"Дважды за сутки обстрелам с приграничной территории Армении были обстреляны позиции азербайджанской армии у населенного пункта Минкенд в Лачинском районе. Семь других инцидентов были совершены с территорий, где размещены российские миротворцы", – сказано в сообщении ведомства, направленном сегодня корреспонденту "Кавказского узла".

По данным ведомства, обстрелам из оружия разного калибра подвергались азербайджанские позиции в Тертерском, Агдамском, Ходжавендском и Ходжалинском районах. Солдаты Азербайджана открыли ответный огонь, уточнило министерство.

На 11.20 мск 26 июля на сайте Минобороны Армении нет комментариев относительно заявления оборонного ведомства Азербайджана.

Напомним, в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года было подписано трёхстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Его подписали президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Николо Пашинян и президент России Владимир Путин. Согласно заявлению, Азербайджан и Армения при посредничестве России заключили трехстороннее соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. В ноябрьском соглашении от 2020 года Армения, Азербайджан и Россия договорились, что в регион будут направлены 1960 российских миротворцев, а армянские военные полностью покинут территорию.

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