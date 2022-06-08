Скандальное видео с экскурсии в Дербенте обернулось увольнением гида

08 июня 2022, 11:28

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Девушка-гид уволена из музея-заповедника в Дербенте после публичных извинений за фамильярное упоминание перед экскурсантами ученого-археолога. Перед ученым извинились также руководство музея и депутат Госдумы Хизри Абакаров, потребовавший более строгого наказания девушки.

Как писал "Кавказский узел", практика публичных извинений широко распространена в Чечне, где люди просят прощения за обращения к гадалкам, критику чиновников и другие слова, вызвавшие недовольство представителей властей. Однако эта практика распространилась и на другие регионы России, в том числе на Дагестан. Так, 22 мая были обнародованы видео с извинениями выпускницы избербашской школы и ее матери за пацифистские высказывания девушки на празднике "Последнего звонка".

Видео с извинением девушки-экскурсовода разместило вечером 7 июня в своем Telegram-канале государственное бюджетное учреждение "Дербентский музей-заповедник". В начальных кадрах видно, что девушка сидит за столом, сцепив пальцы рук, и слушает, как ее отчитывает женщина, стоящая за кадром.

"Вчера произошла очень неприятная ситуация для нашего музея-заповедника. Вы проводили экскурсию школьников нашего города на территории крепости-цитадели Нарын-Кала, и вами были допущены грубейшие ошибки при проведении экскурсии… Вы же знаете, что у нас установлены определенные правила и условия проведения обзорных экскурсий, о которых вы были проинформированы при поступлении на работу", - говорит девушке женщина за кадром и просит объяснений.

Девушка отвечает, не поднимая взгляд и заметно волнуясь. "Дело в том, что я это сделала не со зла. Я хотела просто преподнести, тем более детям, интересную информацию таким вот образом… И я хочу принести свои извинения доктору исторических наук и профессору Александру Абакаровичу Кудрявцеву. Я правда не хотела, чтобы так получилось. Правда не хотела. Я хочу принести свои извинения руководству музея-заповедника в лице директора Чеснокова Виктора Викторовича, отдельно хочу попросить прощения, потому что я не хотела, чтобы так получилось", - говорит на видео экскурсовод.

В публикации музея уточняется, что девушка – внештатный гид-экскурсовод. "Экскурсоводом были грубо нарушены установленные правила проведения экскурсий на территории музея-заповедника, выразившиеся в искажении экскурсионного текста, а также в нарушении этических правил поведения и требований к экскурсоводу. Музеем-заповедником приняты меры по недопущению впредь подобных случаев", - говорится в аннотации к видео.

Видеозапись инцидента, ставшего поводом для извинений, разместил 7 июня, в частности, блогер Расул Асад в своем Telegram-канале "Спросите у Расула". На видео девушка, в игровой манере обращаясь к экскурсионной группе, сообщает, что "здесь свои раскопки проводил один замечательный русский археолог - Александр Кудрявцев". Далее, упоминая археолога, девушка называет его "Сашкой", а затем, рассказывая историю вхождения Дербента в состав России, называет императоров Павла Первого и Александра Первого соответственно "Павлушкой" и "Сашей". В более поздней публикации, комментируя извинение гида, блогер назвал его вынужденным. "Девушку-гида из Дербента вынудили извиняться на камеру. Это отвратительно и безответственно со стороны руководства музея", - написал Расул Асад.

Руководство музея также извинилось за поведение девушки. "Руководство Дербентского музея-заповедника приносит извинения в свете произошедшего инцидента с экскурсоводом на территории архитектурного комплекса «Цитадель «Нарын-Кала». Коллектив музея и экскурсионное сообщество считают возмутительным такое неподобающее отношение к работе экскурсовода, а главное к жителям и гостям Дербента и Республики Дагестан... Отдельно приносим извинения и выражаем искреннюю признательность […] Александру Абакаровичу Кудрявцеву", - говорится в публикации в Telegram-канале учреждения.

Там же вечером 7 июня опубликован комментарий профессора Александра Кудрявцева, адресованный директору музея Виктору Чеснокову. "Многоуважаемый Виктор Викторович! Ваше письмо с извинением получил. Конечно, радости мало, но не смертельно. […] Конечно, очень неприятной неожиданностью выглядит проведённая на днях экскурсия горе-экскурсовода, которая была весьма некорректной как по форме, так и по содержанию. Считаю, что крайне непрофессиональное поведение данного «экскурсовода» не может испортить имидж замечательного коллектива, руководимого Вами", - говорится в опубликованном письме ученого.

Девушка-гид уволена после скандала, сообщил 7 июня депутат Госдумы, бывший госсекретарь Дагестана Хизри Абакаров в своем Telegram-канале. "Горе-экскурсовод уже уволена, мы будем добиваться привлечения ее к ответственности по закону", - написал он.

В этой же публикации Хизри Абакаров попросил прощения "у всех жителей Дербента за то, что в свое время поддержал кандидатуру Виктора Чеснокова при его назначении на пост директора Дербентского музея-заповедника". "Это была большая ошибка! […] Он допустил до работы в крепости экскурсовода, который в такой возмутительной форме рассказывает гостям республики о Дербенте! Она откровенно глумится над историей нашего великого города, над моим другом Александром Кудрявцевым, человеком, которого жители Дербента называют достоянием города… Вот как директор музея-заповедника в древнейшем городе страны преподносит всем нашу культуру, наше наследие, и этому нет оправдания! Я позвонил Александру Абакаровичу Кудрявцеву, от имени всех жителей Дербента извинился за это позорное видео. Мне на самом деле очень стыдно, что такое вообще могло произойти", - говорится в публикации депутата.

Материалы о практике публичных порицаний и извинений "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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