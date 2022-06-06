Власти Малодербетовского района сообщили о гибели земляка на Украине

06 июня 2022, 18:09

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Алексей Беляев погиб на Украине, сообщила администрация Малодербетовского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее семи уроженцев Калмыкии.

"Кавказский узел" писал, что капитан Джангар Байтишов из Ики-Бурульского района стал шестым уроженцем Калмыкии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Житель села Малые Дербеты Алексей Беляев погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Его похороны состоялись в родном селе, сообщила 3 июня администрация Малодербетовского района.

Возраст, семейное положение, звание, род войск и другие подробности о погибшем в сообщении не указаны.

Таким образом, с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее семи уроженцев Калмыкии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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