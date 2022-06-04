Власти Ахвахского района сообщили о гибели земляка на Украине

04 июня 2022, 18:59

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Салих Салихов из села Тукита погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Ахвахского района. С начала военной операции на Украине подтверждена гибель там как минимум 135 уроженцев Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что житель Избербаша Зубайру Зубайруев стал 134-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Сегодня в селе Тукита Ахвахского района состоялись похороны 30-летнего Салиха Салихова, который погиб во время спецоперации на Украине, сообщила администрация Ахвахского района.

Соболезнования родным и близким выразил заместитель главы района Хаджимурад Алидибиров, говорится в Telegram-канале районной администрации. Дата гибели, звание, семейное положение и другие сведения о погибшем в сообщении не указаны.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель как минимум 135 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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