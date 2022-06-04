04 июня 2022, 18:59

Власти Ахвахского района сообщили о гибели земляка на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Салих Салихов из села Тукита погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Ахвахского района. С начала военной операции на Украине подтверждена гибель там как минимум 135 уроженцев Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что житель Избербаша Зубайру Зубайруев стал 134-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Сегодня в селе Тукита Ахвахского района состоялись похороны 30-летнего Салиха Салихова, который погиб во время спецоперации на Украине, сообщила администрация Ахвахского района. 

Соболезнования родным и близким  выразил заместитель главы района Хаджимурад Алидибиров, говорится в Telegram-канале районной администрации.  Дата гибели, звание, семейное положение и другие сведения о погибшем в сообщении не указаны. 

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель как минимум 135 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Число убитых на Украине бойцов с Кавказа превысило количество погибших силовиков в СКФО за 8 лет", "Мэрия Черкесска сообщила о гибели на Украине генерал-майора Боташева", "Росгвардия сообщила о гибели уроженца Чечни на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

04 июня 2022, 19:20

04 июня 2022, 18:21

  • Следком Армении отчитался о 13 задержанных оппозиционерах

    Уголовное дело о массовых беспорядках расследуется после столкновений у правительственной резиденции в Ереване, задержаны 13 человек, сообщил Следком. Ответственность за действия силовиков следствие пытается переложить на активистов, возразили представители оппозиции.

04 июня 2022, 17:39

04 июня 2022, 16:39

04 июня 2022, 15:40

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи