Дагестанский историк связал увольнение с научной деятельностью

02 июня 2022, 21:27

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Хаджи-Мурад Доного предположил, что его увольнение из Национального музея Дагестана связано с его научными трудами и выступлениями, в которых он высказывал не совпадающую с официальной историей точку зрения. Научного опровержения его трудов не было, однако жалоба, послужившая основанием для увольнения, стала поводом для вызова в отдел по противодействию экстремизму. Преследование ученого за научные взгляды недопустимо, заявили дагестанские журналисты.

Как писал "Кавказский узел", заместителя директора Национального музея Дагестана Хаджи-Мурада Доного вынудили покинуть должность после того, как Ассоциация ветеранов сил спецназа написала на него жалобу главе республики Сергею Меликову, в которой обвинила историка в национализме.

Хаджи-Мурад Доного – кавказовед, доктор исторических наук, профессор, автор десятков книг и монографий, в том числе о Кавказской войне и имаме Шамиле. В октябре 2019 года в Махачкале была издана книга доктора Доного "Аманат Кавказской войны", посвященная старшему сыну имама Шамиля, которая содержит не опубликованные ранее документы из его жизни. Серьезные исследования на тему Кавказской войны востребованы в современном обществе, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" историки.

Власти пошли на поводу авторов жалобы от Ассоциации ветеранов сил спецназа и, не разобравшись с ее содержанием с научной точки зрения, приняли решение о необходимости снятия Доного с должности замдиректора музея, сообщил сам Хаджи-Мурад Доного. "За место я не держался, не стал протестовать, поэтому и написал заявление по собственному (желанию). Если бы я этого не сделал, все равно были бы попытки выдавить меня", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". По его словам, Доного принимал непосредственное участие в создании экспозиции 22 залов, разрабатывал концепцию Национального музея перед его открытием в новом здании в 2016 году.

Представители Ассоциации ветеранов с ним не связывались, однако они были в курсе его деятельности за последние 20-30 лет, отметил историк. "До этого они никак себя не проявляли. Но судя по их доносу, они в курсе всех моих выступлений, участия в конференциях в Турции, Азербайджане, Грузии. Значит, им кто-то и сливал всю информацию отсюда. Им не понравилось, что политику Петра Первого преподношу не как в московских учебниках, ругал Ермолова, восхвалял имама Шамиля. Последнее вообще удивительно, потому что ежегодно на республиканском уровне проводятся общественные мероприятия ко дню рождения имама Шамиля. А тут с работы увольняют за "восхваление Шамиля"", - говорит он.

Имам Шамиль - лидер горцев Дагестана и Чечни в борьбе за независимость против Российской империи (Кавказская война), третий имам Имамата Нагорного Дагестана и Чечни. Фигура имама Шамиля в последние годы стала использоваться разными политическими силами. "С одной стороны, разные отсылки к имаму Шамилю использовал бывший глава Дагестана Абдулатипов. Много мероприятий устраивалось в Дагестане для пиара на имени имама Шамиля. С другой стороны, были и есть люди, которые видят в Шамиле только лидера антироссийской борьбы", - заявил ранее "Кавказскому узлу" старший научный сотрудник Центра изучения Кавказа МГИМО Вадим Муханов.

Жалоба ассоциации ветеранов послужила поводом для вызова его в правоохранительные органы, рассказал Доного. "Вызвали в отдел по борьбе с экстремизмом. Задавали вопросы о моих исторических трудах, лекциях. Это удивительно. Подобные вопросы разбираются не в правоохранительных органах, а на заседаниях кафедры истории - созываются семинары, собирают научное сообщество, разбирают все с научной точки зрения. Если есть вопросы к публикациям, то в нормальной ситуации дается опровержение с точки зрения науки, оппонирования, лицензирования", - отметил он.

Такое внимание к себе Доного связывает с научной и просветительской деятельностью. "Мое мышление, показ истории не так, как она описана в учебниках официальной истории, мои публичные лекции, семинары, собиравшие большое число слушателей, возможно, кого-то пугают. А вместо того чтобы дать научное опровержение моим трудам, они решили поступить таким образом. Навесили ярлык. И у какой-то части доброжелателей все равно появятся сомнения, некоторые могут подумать, что, а вдруг и на самом деле что-то есть. Ведь просто так доносы не пишутся. Это и огорчает", - отметил Доного.

Тем не менее, он и дальше намерен продолжить публиковать свои труды. "Я вышел на пенсию. У меня есть несколько проектов, которые я планирую закончить, опубликовать. Возможно, придется отказаться от преподавательской деятельности. Как внештатный сотрудник я читал лекции в университете. Сейчас учебный год закончился. Не удивлюсь, если и из университета меня попросят уйти", - сказал он.

Со стороны научного исторического сообщества публичной поддержки после увольнения не последовало, подчеркнул Доного. "Я не считаю, что за меня нужно собирать подписи в поддержку или проводить еще какие-то акции. Но все это ненормальная ситуация. И дело не только во мне. Завтра с таким может столкнуться абсолютно любой. Но научное сообщество, интеллигенция промолчали. Возможно, и нет какого-то единого сообщества. Но мои друзья, знакомые поддерживают меня", - рассказал он.

Произошедшее с известным ученым, историком Хаджи Мурадом Доного, главный редактор газеты "Новое дело" Гаджимурад Сагитов назвал абсурдом. "Это решение сложно назвать политизированным, так как политика предполагает какую-то полемику, дискуссию. Тут же имеется письмо с обвинениями. Причем не от судебного, надзорного органа, а от общественной организации. Они выразили свое мнение, даже не предлагая разобраться во всем, провести научные исследования, чтобы выяснить, насколько их претензии обоснованы, выслушать оппонента. И без этого всего человека просят уйти с работы. Если есть претензии, то их надо сначала высказать напрямую, а затем уже объективно разбираться в них", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, дагестанские деятели науки, интеллигенция должны провести анализ и дать обоснованную оценку произошедшему. "История движется по спирали. И как она показывает, подобное в дальнейшем происходит и с теми, кто сегодня принимает решения. И только тогда уже у них это вызывает возмущение, и они требуют справедливости к себе. Опрос, проведенный на нашем сайте, показал, что больше всего дагестанцы сейчас опасаются быть незаконно привлеченными к уголовной ответственности. Поэтому, если историк и вправду в чем-то неправ, это надо обосновывать, указывать на ошибки. Чтобы все понимали четкие границы. В противном случае это походит на истории, происходящие в отсталых странах, а не в правовом государстве", - отметил Сагитов.

Увольнение за взгляды на историю и за научные труды противоречит Конституции, указал заместитель главного редактора газеты "Черновик" Магомед Магомедов. "В Конституции гарантируется свобода мысли и слова. И если кому-то в региональной власти не нравится основанная на скрупулезном исследовании архивов история Дагестана, то это их личная проблема, которая не должна влиять на принимаемые ими решения. История Дагестана - это часть истории России, и она, конечно, не всегда удобная. Но её надо принять, осознать, проанализировать ошибки, достижения и поражения прошлого и идти дальше, строить сильное, крепкое государство, где ученый может спокойно заниматься наукой, а политик и чиновник - не лезть туда, где они некомпетентны", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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