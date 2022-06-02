Турецкая газета назвала бывших военных целями чеченских киллеров в Стамбуле

02 июня 2022, 14:05

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Одними из возможных целей группы уроженца Чечни Хамзата Докуева, задержанного в Турции в марте 2021 года, были бывшие чиновники Минобороны России, заочно арестованные по делу о незаконной продаже леса, сообщило турецкое издание Sabah. Кремлю ничего неизвестно об этом, заявил пресс-секретарь президента России.

Как сообщал "Кавказский узел", в Турции восемь человек обвинены в подготовке покушений на убийство чеченских политэмигрантов. Шесть из них были задержаны и арестованы в октябре 2021 года. Еще двое – Хамзат Докуев и Бадрудин Кимаев – были арестованы в марте того же года по подозрению в передаче "государственной конфиденциальной информации с целью политического или военного шпионажа". По данным агентства DHA, обвиняемый Бислан Расаев получал указания от советника главы Чечни Адама Делимханова, с которым был на связи, и от Казбека Дукузова, который разыскивается Интерполом за убийство журналиста Пола Хлебникова.

Восемь человек, дело которых передано в суд в Турции, готовили покушения на политэмигрантов. Следствие установило каналы, по которым они собирались приобрести оружие, а также сообщило о получении некоторыми обвиняемыми конфиденциальной информации с целью шпионажа. Один из обвиняемых, по данным следствия, поддерживал контакты с депутатом Госдумы РФ Адамом Делимхановым, сообщили турецкие СМИ.

Только сейчас стали известны данные Национальной разведывательной организации (MIT) о группе Хамзата Докуева, который был задержан в марте 2021 года, сообщило турецкое издание Sabah.

По данным издания, Докуев ранее въезжал в Турцию под фамилиями Юсупов и Дадаев и в 2015 году был выслан из страны за шпионскую деятельность. Фамилию Докуев для пересечения границы в Турцией он начал использовать с 2011 года, с этого времени у него насчитывается 74 записи о въезде и выезде из страны. В марте 2021 году Докуев въехал в Турцию вместе с двумя гражданами России, бывшими полицейскими Муслимом Амириевым и Бадрудином Кимаевым. Их мишенью были три гражданина России, два из которых предположительно находились в Турции - бывший заместитель начальника Департамента имущественных отношений Минобороны России Даниил Суханов и бывший руководитель ФГУП "Санкт-Петербургский инженерно-технический центр Минобороны" Алексей Куприянов, указано в публикации от 1 июня.

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал объявленных международный розыск Даниила Суханова и Алексея Куприянова. Они обвиняются в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. по версии следствия, Суханов и Куприянов в составе преступной группы организовали с 2013 по 2019 год незаконные рубки леса и продажу полученной древесины по значительно заниженной стоимости, ущерб составил около 3 миллиардов рублей, сообщило 22 декабря 2020 года ТАСС.

MIT и Департамент полиции Стамбула провели операцию против шпионской сети из шести человек в отеле в Фатихе (район Стамбула - Прим. "Кавказского узла") по приказу Главной прокуратуры Стамбула. В ходе облавы на гостиницу задержаны три человека. Позже были установлены и задержаны еще трое участников, контактировавших с этими людьми. По данным издания, среди шести задержанных также Ахмет Идигов, который помогал сети в ее деятельности в Турции, Суат Чошкун по кличке "Одинокий волк" и К.А., работавший в государственном учреждении. Было установлено, что Чошкун помог группе во главе с Докуевым найти людей, которые "обманули Россию", говорится в сообщении на сайте издания от 1 июня.

У Кремля нет данных о задержании российских граждан в Турции, подозреваемых в покушении на чеченских оппозиционеров, заявил 1 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, у Кремля нет подобных данных. Это, наверное, нужно спрашивать турецкую сторону", - привело слова Пескова ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента России, Кремлю также неизвестно, передавала ли турецкая сторона российским силовым структурам данные о задержании россиян. "Я не знаю, была ли какая-то передача по каналам силовых структур, по крайней мере, нам об этом ничего неизвестно", - отмечается в публикации.

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