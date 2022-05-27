Военный подорвался на мине в Агдамском районе

27 мая 2022, 14:02

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Азербайджанский военнослужащий подорвался на мине при выполнении воинских обязанностей на территории села Чеменли Агдамского района. Он госпитализирован с ранениями, сообщили в МВД Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", при взрывах мин на территориях, перешедших под контроль Азербайджана после карабахской войны 2020 года, регулярно гибнут и получают травмы люди. Так, 29 апреля рабочий стройкомпании Парвин Салахов получил тяжелые ранения при взрыве противопехотной мины в селе Сафиян Лачинского района. В ночь на 30 апреля он скончался в бакинской больнице, куда был госпитализирован. 12 мая житель Агдамского района Рашад Бахтияров подорвался на мине во время выпаса овец. Он был доставлен в больницу с ранениями.

Сегодня при выполнении воинских обязанностей на территории села Чеменли Агдамского района (Агдамский район расположен на бывших территориях Аскеранского, Мартакертского и Мартунинского районов Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла") подорвался на мине военнослужащий внутренних войск МВД Азербайджана, сержант Азизага Умаров. Он получил ранения различной степени тяжести и был госпитализирован в местную больницу, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе МВД.

Генеральная прокуратура Азербайджана начала расследование обстоятельств инцидента, пишет со ссылкой на пресс-службу этого ведомства АПА.

10 ноября 2020 года, после 44-дневной войны в Нагорном Карабахе, вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время боевых действий. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

Напомним, 14 февраля Минобороны Азербайджана заявило, что 13 тысяч гектаров земель очищены от мин и снарядов на территориях, где осенью 2020 года шли боевые действия. Разминирование территорий после боевых действий в Нагорном Карабахе может затянуться на годы, поскольку очистка мест военных действий от боеприпасов - долгий и сложный процесс, указали опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты.

Об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий.

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Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.